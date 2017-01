Forest Whitaker, ambasador al Bunăvoinţei pentru UNESCO

Actorul Forest Whitaker a fost numit ambasador al Bunăvoinţei pentru Pace şi Reconciliere din partea UNESCO, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Paris. Starul american a primit această onoare ca ”o recunoaştere a angajamentului său umanitar şi artistic”. ”Este o mare onoare pentru mine. Sunt norocos că am cunoscut aceste persoane, că am avut posibilitatea de a lucra cu ele, deoarece mulţi dintre ei fac o treabă atât de bună pe teren. Voi încerca să lucrez alături de ei, cu ei, în spatele lor, să le car bagajele, să fac tot ce pot pentru ca programele lor să funcţioneze”, a declarat Forest Whitaker.

Actorul american este şi un renumit activist la Hollywood, care militează pentru diverse cauze, precum drepturile animalelor şi lupta contra abuzului de substanţe interzise. Prin această numire, Forest Whitaker se alătură altor vedete care sprijină programele iniţiate de UNESCO, precum Nelson Mandela şi Pierre Cardin. Forest Whitaker a câştigat premiul Oscar pentru rolul dictatorului ugandez Idi Amin din filmul ”The Last King of Scotland / Ultimul rege al Scoţiei” din 2006. Urmează să apară pe afişele filmelor ”Hurricane Season”, ”Repossession Mambo”, ”Where the Wild Things Are” şi ”My Own Love Song”. Totodată, actorul american urmează să joace, să regizeze şi să fie co-scenaristul filmului ”What A Wonderful World”, o peliculă biografică despre legenda muzicii jazz Louis Armstrong.