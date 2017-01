Forfetar semestrial, tichete de vacanţă mai ieftine

PE ULTIMA SUTĂ DE METRI Firmele româneşti din servicii şi turism vor plăti semestrial impozitul forfetar, a declarat ieri, la Constanţa, ministrul delegat pentru Turism, IMM şi Mediu de Afaceri, Maria Grapini. „Nu se vor face plăţi anticipate, aşa cum s-a vechiculat. Nu se va plăti însă nici o dată pe an, ci regulat, cu frecvenţă mică. Ideal, plăţile se vor face semestrial. Nu lunar, nu trimestrial. Aşa rezolvăm şi problema zonelor în care activitatea are caracter sezonier, cum este litoralul”, a spus Grapini, precizând că noul impozit va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014. „Dacă rămâne, şi sper să rămână, îl facem lege, nu Ordonanţă de Urgenţă. Mă bucur că i-am convins pe toţi să trecem la o modalitate de plată corectă, care ţine cont de indicatorii relevanţi din fiecare domeniu de activitate. Premierul Victor Ponta a procedat corect - s-a discutat proiectul cu patronatele, au fost dezbateri în comisii”, a adăugat Grapini. Ministrul de resort a ţinut să amintească şi că taxele forfetare vor fi mai mici decât impozitul de 16% pe profitul „calculat şi raportat corect”. Un alt proiect de interes pentru agenţii economici constănţeni este cel al tichetelor de vacanţă. Potrivit ministrului, legea va trece cu siguranţă: „Marţi merg în comisie la Parlament şi vom discuta ultimul punct rămas - comisionul de 5% pentru agenţiile de turism, avizat de fostul Senat. Nu vrem comision! E bine pentru industria turismului să lăsăm libertatea economiei de piaţă. Cine va veni cu taxe mai mici va vinde mai mult”. Important de reţinut este că tichetele nu vor putea fi folosite decât în România. „S-a pus problema că oamenii îşi vor vinde tichetele. Şi ce dacă? Tot în ţară vor fi utilizate. Este bine şi pentru industria de profil, şi pentru buget”, a conchis Grapini.

BANI DAŢI CU FOLOS Ministrul de resort a prezentat ieri şi rezultatele la 7-8 luni ale programelor guvernamentale de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii. „Pentru debutanţii în afaceri (SRL-D) am alocat 6 milioane euro. S-au înscris peste 1.300, s-au semnat circa 450 de contracte şi am plătit deja câteva sute. Îi presez pe cei din minister să scurteze durata dintre evaluarea proiectelor şi plata alocaţiilor nerambursabile. Pentru dezvoltarea şi modernizarea comerţului am avut 4 milioane euro. Suma a fost epuizată. Sunt bani care ar trebui să aducă ceva şi la buget. Pentru „Femeia Manager”, suma dată a fost mică (150.000 euro) pentru că până în 2013 se mergea pe ideea că facem o conferinţă cu banii ăştia. Am zis însă că mai bine dăm subvenţii de 10.000 euro la 10 - 15 businessuri conduse de femei. În 2015 voi cere mai mulţi bani aici”, a explicat Grapini. Pentru programul START, statul a alocat 4,5 milioane euro, în 2013, pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului - 250.000 euro, iar pentru înfiinţarea incubatoarelor de afaceri - 1,5 milioane euro. „Toate programele sunt epuizate, iar rezultatele se văd - anul trecut, până în iulie, au fost înmatriculate 81.000 de firme noi. În 2013, avem deja aproape 84.000. În plus, în ultimele 12 luni, numărul firmelor active a crescut de la 676.500 la peste 711.600”, a subliniat ministrul.