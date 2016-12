Formaţia Class revine în atenţia fanilor

Formaţia autohtonă Class, una dintre trupele „veterane” ale muzicii dance din România, a lansat, la începutul săptămânii, videoclipul piesei „Painter of My Soul”. Regia videoclipului „Painter of My Soul” este semnată de Carmen Mitrănescu, iar scenariul a fost gândit de Florin Cojocaru şi Adrian Mitrănescu. Materialul video reprezintă o revenire în forţă a grupului în peisajul muzical autohton, primită cu încredere şi încurajări de către fani. Clipul a avut parte de o primire bună pe YouTube şi a strâns, până în prezent, câteva mii de vizualizări.

După o absenţă destul de mare din peisajul muzical, în care fiecare membru al trupei şi-a văzut de viaţa personală, solista Mihaela Cernea devenind mamă a doi copii, Class şi-a adunat forţele din nou şi a lansat single-ul „Painter of My Soul”, în urmă cu şase luni. Aşteptările celor trei membri ai formaţie urmăresc o reiterare a succesului pe care l-au avut în anii ‘90.