Formaţia Muse a vrut un OZN pentru show-ul de la V Festival

Membrii trupei Muse, care sîmbătă şi duminică au concertat la V Festival din Marea Britanie, au declarat că pentru cele două show-uri ar fi dorit să aibă un OZN, pe care l-au construit special pentru eveniment, însă instalaţia nu a mai încăput pe scenă. Matt Bellamy, vocalul trupei, a declarat pentru Virgin Radio că formaţia a cheltuit foarte mulţi bani pentru a construi acest OZN şi că, cel mai probabil, îl vor folosi în alte show-uri pe care le vor susţine în viitor. “Conceptul era ca OZN-ul să coboare din cer şi să planeze deasupra mulţimii. L-am construit, am cheltuit o gramadă de bani, dar îl vom păstra pentru 2010”, a completat Matt Bellamy. În locul OZN-ului, cei de la Muse au cîntat în cele două concerte de la V Festival flancaţi de sateliţi enormi şi înconjuraţi de efecte pirotehnice.

Muse este una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ din Europa. Printre premiile cîştigate se numără Best New Artist pe 2000, în Marea Britanie, Innovation Award, Best Album, Best British Band şi, pentru al patrulea an consecutiv, Best Live Act. În plus, activitatea britanicilor a fost recompensată cu mai multe discuri de platină şi de aur. Povestea celor de la Muse a început în 1999, la Londra, cu Matthew Bellamy la voce, chitară şi clape, Chris Wolstenholme, la bas, clape şi voce şi Dominic Howard, la tobe şi percuţii. Muzica lor îmbină rock-ul alternativ cu funk-ul, cu heavy metal-ul şi chiar cu muzica clasică şi electronică. Hituri ca “Time Is Running Out” şi “Starlight” dovedesc că amestecul de stiluri este unul reuşit. Trioul britanic a adunat, în iunie 2007, pe stadionul Wembley, un public de peste 60.000 de spectatori. De asemenea, în octombrie anul trecut, ei au concertat şi la Bucureşti.