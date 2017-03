Formația rock HIM își încheie activitatea după 26 de ani

Membrii formației rock metal HIM au anunțat un turneu de adio care va reprezenta ultimul capitol din istoria de 26 de ani pe scena muzicală a acestei trupe, informează duminică Blabbermouth.com.

''După un sfert de secol în care dragostea și metalul s-au împletit, simțim că HIM și-a epuizat cursul nenatural, iar cuvintele de adio trebuie rostite pentru a face loc unor noi peisaje, arome și sunete încă neexplorate'', a spus liderul trupei și principalul compozitor, Ville Valo. ''Am completat modelul, am rezolvat puzzle-ul și am întors cheia. Vă mulțumim'', a mai spus acesta.

Formată în 1991 de Valo, chitaristul Mikko "Linde" Lindström și basistul Mikko "Migé" Paananen — în prezent alături de Mika "Gas Lipstick" Karppinen — baterie — și Janne "Burton" Puurtinen — clape — formația HIM (His Infernal Majesty) s-a remarcat drept una dintre prezențele inedite de pe scena rock internațională. Îmbinând genurile metal, gothic și hard rock cu versuri profunde, pline de înțelesuri și emoție, HIM a oferit lumii o nouă viziune asupra genului de metal, care a devenit cunoscut drept ''Love Metal'' (care este, de altfel, și titlul celui de-al patrulea album al trupei).

Prin cele opt albume de studio, HIM a cucerit inimile și mințile fanilor săi din toată lumea, atrași de stilul irezistibil și de neimitat, mai arată sursa citată. Sub logo-ul său binecunoscut, ''Heartagram'' — un simbol ce reprezintă întrepătrunderea unei pentagrame cu o inimă, ca juxtapunere a luminii și întunericului, a răului și a iubirii prezente în muzica sa, formația a umplut sălile de concerte, a ajuns în topurile internaționale și a primit numeroase distincții — cea mai importantă dintre acestea fiind primul disc de aur câștigat de un grup din Finlanda în Statele Unite.

La patru ani după lansarea ultimului album de studio, "Tears On Tape", HIM își încheie povestea printr-un turneu de adio, printr-o serie de concerte susținute în peste zece țări. Primul spectacol va avea loc la 14 iunie în Spania, apoi membrii formației vor cânta în Portugalia, Finlanda, Rusia, Polonia, Germania, Cehia, Elveția, Italia, Luxemburg, Olanda, Scoția și Marea Britanie, la mijlocul lunii decembrie.