Formaţia Stigma se reuneşte

Trupa Stigma revine, anul acesta, la „formula de aur”, după un deceniu de când cei doi componenţi, Cornel Sorian şi Emanuel Mirea, şi-au luat „la revedere” de la public. Artiştii îşi anunţă revenirea pe scenă prin concerte pe care le vor susţine, în această vară, în câteva oraşe din ţară. „După 10 ani de drumuri separate, am marea bucurie să mă reîntâlnesc şi să lucrez din nou cu unul din cei mai buni prieteni pe care i-am avut în viaţa asta şi fără îndoială, muzicianul cu care am rezonat cel mai bine, Emanuel Mirea. Nimic nu s-a schimbat. Am lucrat cu multe zeci de oameni în anii aceştia, dar n-a fost niciodată la fel”, a declarat membrul trupei Stigma, Cornel Sorian.

În 2011, cei doi s-au văzut de câteva ori şi dorinţa pentru muzică şi-a spus cuvântul. În luna ianuarie a acestui an, Emanuel şi Cornel s-au reîntâlnit la Londra, iar de aici „muzica s-a întâmplat de la sine”. După 10 ani de drumuri separate, Stigma deschide un nou capitol, mai matur, mai experimentat, dar la fel de entuziast, sincer şi fresh ca în prima zi. Aceştia au lansat, recent, pe internet, single-ul „Rămâi, femeie”.

Formaţia Stigma a luat fiinţă în anul 1998, în oraşul Satu Mare, într-o perioadă de plină dezvoltare a muzicii pop româneşti. La sfârşitul anului 2007, Emanuel este admis la una dintre cele mai prestigioase şcoli de „sound design” din lume, la Vancouver, în Canada. În acest timp, Cornel se mută la Londra, unde devine producător muzical la un studio de înregistrări şi lucrează, vreme de cinci ani, cu peste 300 de artişti veniţi din toate colţurile lumii.