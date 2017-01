Formaţie completă pentru finala naţională Eurovision

Cea de-a doua semifinală a selecţiei naţionale pentru Eurovision, transmisă în direct sîmbătă seară de TVR, i-a desemnat drept finalişti pe "Simplu" & Andra, Ionuţ Ungureanu, "Desperado" & Tony Poptămaş, Marcel Pavel, Tibi Scobiola şi "Trupa Veche". Aceştia au fost aleşi în urma votului unui juriu de specialitate şi a votului publicului, fiecare avînd o pondere de 50%.

Piesele intepretate de cei şase vor concura în finala naţională de pe data de 10 februarie, împreună cu melodiile cîntate de "Locomondo", "Wassabi" & "Morandi", Nico, "Desperado" şi Tony Poptămaş, "New Effect" feat. Moni-K şi "Rednex" feat. "Ro-Mania" care au fost alese în urma primei semifinale, din data 27 ianuarie.

La prezentarea rezultatelor parţiale ale televotingului, "Simplu" & Andra conduceau în preferinţele publicului, cu peste zece mii de voturi. Punctajul final al concurenţilor nu a fost dezvăluit, pentru a nu influenţa votul telespectatorilor în finala din 10 februarie. Cei ieşiti din concurs în urma celei de-a doua semifinale sînt Moni-K, Nico, Celia, Ada şi "Wassabi".

De la această semifinală au lipsit gemenele din formaţia "Indiggo", care au fost eliminate din competiţie pentru că nu s-au prezentat la repetiţii. O altă piesă - "Make It" (compozitor: Papa Jr., interpret: Giulia Nahmany) a fost eliminată din prima semifinală pentru plagiat. Astfel, pentru cele 12 locuri din finală s-au luptat 22 de cîntece.

Piesa "Dracula, My Love" (compozitori: Marius Moga, Andrei Maria, Eduard Andreianu, interpreţi: "Simplu" & Andra), despre care s-a spus că ar fi copiată după melodia trupei "E-Type", "When Religion Comes to Town", a rămas în concurs după ce personalităţi din lumea muzicii, consultate de televiziunea publică, au stabilit că nu este vorba de un plagiat.

Juriul semifinalei de sîmbătă a fost format din Mihai Ogăşanu, Adrian Despot, Dan Teodorescu, Gabriel Cotabiţă, Andrei Tudor, Titus Munteanu şi Andrei Partoş (preşedintele juriului). Piesa care va fi desemnată cîştigătoare în urma selecţiei naţionale va reprezenta România la concursul internaţional de la Helsinki, în luna mai.

O nouă comisie va analiza acuzaţiile privind patru piese finaliste la Eurovision

O comisie convocată de TVR va analiza, astăzi, acuzaţiile de nerespectare a regulamentului privind patru piese finaliste la Eurovision, interpretate de "Simplu"&Andra, "New Effect" feat. Moni-K, "Locomondo" şi "Rednex" feat. "Ro-Mania", a declarat Dan Manoliu, coordonatorul selecţiei naţionale. Potrivit acestuia, Televiziunea Română a primit mai multe sesizări legate fie de un presupus plagiat în cazul piesei "Liubi, Liubi, I Love You" (compozitor: Bogdan Marian Taşcău - Mister M, interpret: "Locomondo"), fie de presupuse difuzări înainte de 1 octombrie 2006 în cazul celorlalte melodii.

Regulamentul selecţiei naţionale pentru Eurovision prevede că piesele participante trebuie să nu fi fost editate pe niciun suport audio sau video şi să nu fi fost difuzate pe niciun canal de radio sau televiziune, înainte de 1 octombrie 2006.

Conform sesizărilor primite de organizatori, fragmente din piesa "Well-o-wee", interpretată de "Rednex" feat. "Ro-Mania", ar fi apărut pe un CD din 2001, melodia "Sinada", interpretată de "New Effect" feat. Moni-K, ar fi fost cîntată la un post de radio din Braşov înainte de termenul menţionat, iar fragmente din piesa "Dracula, My Love", interpretată de "Simplu"&Andra, ar fi fost prezentate la premiile MTV România din 2005. Un clip cu înregistrarea de la premiile MTV a fost postat pe site-ul YouTube.