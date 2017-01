Formaţiunea Noua Republică, înfiinţată din „eroare”

CINE SE SCUZĂ, SE ACUZĂ Ca ciupercile după ploaie, aşa apar acum partidele politice! Coincidenţa face că în mai puţin de un an, vor fi alegeri şi fiecare politician, mai nou sau cu vechime politica românească, va alerga după posibilităţi să prindă Puterea, măcar de-un picior, dacă nu întreg ciolanul. Ultima apariţie pe eşicherul politic este „Noua Republică”, o formaţiune iniţiată de Mihail Neamţu, un tânăr cu veleităţi de politician la început de drum, care şi-a propus să înscrie la Tribunal organizaţia ca partid politic şi să obţină un milion de voturi la alegerile din 2012. Iniţiatorul spune despre partidul său că „s-a născut dintr-o eroare a indiscreţiei”, după ce un prieten a publicat pe Internet, fără cunoştinţa sa, o scrisoare pe care i-o trimisese pentru consultare şi corecturi. Contrar a ceea ce reiese din programul său politic şi ideile pe care le susţine în scrierile pe blogul său, unde spune deschis că la Traian Băsescu „forţa se ascunde în echilibrul discursului argumentat” şi vede Opoziţia ca pe o ameninţare, Neamţu vrea să demonstreze viitorului electorat că nu are nici în clin nici în mânecă cu pedeliştii. \"Vă dau cuvântul meu de onoare că nu sunt omul PDL, nu sunt omul lui Băsescu şi nu am fost pus de cineva să fac ceva\", a spus Neamţu. Legăturile cu PDL-ul reies şi din faptul că Noua Republică susţine votul prin corespondenţă, susţine agenda reformei statului propusă de Băsescu în 2004, dar e \"trădată\" de un PDL care a \"abandonat\" valorile şi ideile de atunci şi are legături strânse cu Institutul de Studii Populare, fundaţia PDL. Mai mult, o altă coincidenţă este că liderul Noii Republici are convingeri care se suprapun \"până la un punct\" cu ale lui Sebastian Lăzăroiu şi cu ale Monicăi Macovei.

„DIVERSIUNI PROPAGANDISTICE” Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, consideră că apariţia noului partid nu face decât să distragă atenţia românilor de la ce se întâmplă în ţară. \"Se naşte acum un partiduleţ din ăsta - văd că este de unii prezentat ca marea descoperire - Noua Republică, formaţiune de dreapta şi pentru care vrăjmaşul principal este PSD şi obiectivul lor major să stopeze venirea stângii la Putere, că asta ar fi o nenorocire pentru ţară. Sunt tot felul de diversiuni propagandistice pe această temă. Dacă ne uităm la istoria noastră, eu cred că cele mai bune guvernări au fost două, care au fost de stânga\", a declarat fostul şef al statului.