Forminte exclude revenirea la CS Farul

După ce, marţi, şi-a anunţat demisia din funcţia de antrenor al lotului feminin de gimnastică al României, Nicolae Forminte, a susţinut, ieri, la sediul Clubului Sportiv Farul Constanţa, o conferinţă de presă prin care a ţinut să facă unele lămuriri cu privire la situaţia actuală. Forminte consideră că i s-a făcut o nedreptate şi a exclus că orgoliul ar fi motivul demisiei sale, lăsând să se înţeleagă că ar fi dispus să revină la Deva, dacă îşi va găsi locul în noul colectiv tehnic, format din Octavian Bellu, Mariana Bitang şi directorul tehnic Anca Grigoraş. „Mulţumesc Federaţiei Române de Gimnastică pentru cinstea şi onoarea oferită de a antrena pe durata a cinci ani lotul României. Nu intenţionez să declanşez niciun scandal. Eu sunt produsul acestui fenomen. Vreau să explic opiniei publice că decizia mea nu are nimic în legătură cu orgoliul. Da, sunt mândru! Da, sunt demn! Fără aceste atribute ale personalităţii nu ai cum să îmbraci tricoul naţional al României. Dar, în niciun caz, demisia mea nu se datorează acestui orgoliu exacerbat. Nu mă leg cu dinţii de acest post, dar nu pot să nu consider că mi s-a făcut o mare nedreptate”, a spus Forminte.

DISPUS SĂ COLABOREZE CU BITANG ŞI BELLU. Antrenorul constănţean a susţinut că între el şi cuplul de antrenori Mariana Bitang - Octavian Bellu nu există niciun fel de antipatii şi chiar ar fi dispus să colaboreze cu aceştia, excluzând revenirea la CS Farul. „Sunt ultimul om care le-ar putea contesta valoarea şi profesionalismul. Mai mult de 80% din drumul parcurs de dânşii la lot am fost colaboratori. Dacă sunt dorit, există căi de comunicare. Dacă nu se va găsi modalitatea de a mă convinge să continui, atunci voi rămâne demisionar. Singura care m-a contactat până acum a fost Mariana Bitang şi am mai primit un e-mail de la Anca Grigoraş. La obligaţiile familiale pe care le am nu pot sta la CS Farul pe zece milioane de lei. Intenţionez să-mi iau concediu de odihnă, lucru de care nu am mai beneficiat de foarte mult timp şi sper ca în această perioadă să mă liniştesc şi să pot lua o decizie corectă faţă de mine. Sunt un om capabil să fac compromisuri”, a susţinut Forminte, care consideră că lotul care se află la Deva este mult mai valoros faţă de cel preluat de el în urmă cu cinci ani: „Prin simplul fapt că lotul există, el este mai valoros, pentru că eu, în urmă cu cinci ani, nu am preluat nicio senioară. Junioarele pe care le-am preluat fuseseră vizionate de către cine trebuia înainte şi au considerat că nu îşi pot asuma pregătirea cu o astfel de generaţie. Motiv pentru care nu au oprit nicio gimnastă la lotul de senioare. Eu dacă plec, las o echipă de senioare cu potenţial”.