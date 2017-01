Formula 1 pe apă, din fiordurile norvegiene... la Mamaia

Etapa a treia a Campionatului Mondial din Formula 1 pe apă Class-1 s-a desfăşurat la sfîrşitul săptămînii trecute în Norvegia, la Oslo. Dacă în primele două etape, la Atena şi Arendal, pe primul loc s-a situat Victory 77 (Arif Saif Al Zaffeen - Jean-Marc Sanche), la Oslo a ieşit învingătoarea ambarcaţiunea Spirit of Norway 10 (Bjorn Runne Gjelsten - Steve Curtis) - campioana mondială din 2006. Gjelsen şi Curtis au cîştigat duelul cailor putere, depăşindu-i pe cîştigătorii primelor două runde la capătul unui duel extrem de interesant. Pe treapta a treia a podiumului de la Oslo a urcat Qatar 96 (Şeicul Hassan Al-Thani şi italianul Matteo Nicolini). “Ştiam cît de important este pentru noi să cîştigăm la Oslo. Am avut un start slab, după care am riscat şi ne-am impus. Acum trebuie să repetăm succesul şi în România, pentru a ţine sub presiune primele clasate”, a declarat Gjelsten. Aflat la a treia clasare consecutivă pe podium, Şeicul Hassan Al-Thani era dezamăgit la finalul cursei: “Nu sînt mulţumit de acest rezultat. Consider că puteam să obţinem un rezultat mai bun la Oslo”. Victory 7 (Nadir bin Hendi şi Mohammed Al Suwaidi), a doua în clasamentul general, s-a clasat pe poziţia a patra. Cursa de la Oslo a prilejuit şi un spectaculos accident al ambarcaţiunii Jotun 90, norvegienii Jorn Tandberg şi Christian Zaborowski încercînd să evite o coliziune cu ambarcaţiunea Qatar 95 (Abdullah Al-Sulaiti şi Luca Nicolini). Şapte ambarcaţiuni din cele 11 care au concurat la Oslo au trecut linia de sosire. În clasamentul general conduce Victory 77 - cu 58 de puncte, urmată de Qatar 96 - 43 p, Victory 7 - 40p şi Spirit of Norway 10 - 36p.

După fiordurile norvegiene, Formula 1 pe apă va poposi la Constanţa, etapa a patra a sezonului 2007 fiind programată în perioada 31 august - 2 septembrie, pe apele Lacului Siutghiol din Mamaia. Amatorii de senzaţii tari vor putea urmări un spectacol sportiv de excepţie, care nu trebuie ratat de către pasionaţii sporturilor nautice şi nu numai.