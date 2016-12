Formula... morții

O echipă de cercetători britanici şi suedezi a pus la punct o formulă de calcul ce poate prezice riscul de deces în următorii cinci ani, specialiştii spunând că speră că oamenii vor folosi aceste informaţii pentru a-şi îmbunătăţi starea de sănătate.

Formula de calcul are la bază o serie de întrebări destul de diverse, de la numărul de automobile deţinute de persoana respectivă la ritmul din timpul mersului, şi poate fi folosită de persoane cu vârste între 40 şi 70 de ani. Formula a fost dezvoltată de cercetătorii de la Institutul Karolinska din Stockholm, Universitatea din Uppsala şi Sense About Science, o organizaţie de caritate britanică. Specialiştii spun că informaţiile pot fi folosite de medicii de familie pentru a identifica pacienţii cu risc crescut de îmbolnăvire. Pentru conceperea acestei formule au fost analizate date colectate pentru UK Biobank, între anii 2006 şi 2010, de la aproape o jumătate de milion de adulţi între 40 şi 70 de ani. Cercetătorii au folosit un model statistic pentru a determina probabilitatea ca 655 de factori demografici, privind stilul de viaţă şi sănătatea, să poată prezice riscul de deces din orice cauză, precum şi din alte şase cauze specifice, separat, în cazul femeilor şi al bărbaţilor. Cercetătorii au precizat însă că formula are un oarecare grad de impredictibilitate şi nu ar trebui fi privită ca sigură 100%.

Pentru majoritatea oamenilor, un risc crescut de deces în următorii cinci ani poate fi redus prin practicarea mai frecventă a exerciţiilor fizice, renunţarea la fumat şi o dietă alimentară mai sănătoasă, mai spun specialiştii. Formula de calcul este disponibilă pe site-ul www.ubble.co.uk .