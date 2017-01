Fornetti vede luminița de la capătul insolvenței

Lanţul de patiserii Fornetti România a trecut anul trecut pe profit, după vânzări de peste 100 milioane lei, şi speră să iasă din insolvenţă în acest an, planul de reorganizare urmând să fie finalizat la 31 mai. Compania, intrată în insolvenţă la finele lui 2011, a anunţat, într-un comunicat, că 2014 a fost primul an cu profit de la începutul procedurii de reorganizare, câştigul fiind estimat la 500.000 euro. Totodată, cifra de afaceri, pe piaţa internă şi externă, a depășit 100 milioane lei. Potrivit informaţiilor raportate la Ministerul Finanţelor, Fornetti România a avut în 2013 o cifră de afaceri de 70,5 milioane lei şi pierderi de 5,6 milioane lei. „Am respectat planul de reorganizare, nu am acumulat datorii noi şi am redus sub jumătate nivelul datoriilor faţă de 2011. Planul se va finaliza la 31 mai 2015, cu şanse ridicate de a ieşi din insolvență“, spun reprezentanții firmei de patiserie. Fornetti România, cu sediul în Timişoara, a fost înfiinţată în 2001, printr-un parteneriat cu Fornetti Kft. din Ungaria.