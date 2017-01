Forţăm adoptarea euro în 2015?

În timp ce unii specialişti în economie consideră că adoptarea monedei euro trebuie amânată pe cât posibil, pentru că acest lucru ar duce la o scădere a puterii de cumpărare, alţii, printre care şi Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, sunt de părere că România trebuie să adere la moneda euro cât mai repede. Adrian Vasilescu a declarat unei agenţii de presă că nu avem timp de amânat. „Am avut, în trecut, un reper - 1 ianuarie 2007. Acesta a fost foarte important pentru că a schimbat viaţa românilor. Fără un alt reper ne-am delăsa, aşa cum am făcut şi în alte etape ale istoriei noastre”, a spus Vasilescu. El a adăugat că există, foarte probabil, şansa ca ţara nostră să adopte moneda euro în 2015, numai că acest lucru implică un program foarte riguros de disciplină financiară şi economică. Oficialul BNR a mai apreciat că, dintre cele cinci criterii de convergenţă la zona euro, cel mai dificil de atins este acela care priveşte rata inflaţiei. Vasilescu a arătat că, „în momentul de faţă, inflaţia medie anuală este de 6,8%, ceea ce înseamnă că ne despart 4,1 puncte procentuale de nivelul care ar trebui atins”. Celelalte criterii care ar trebui îndeplinite sunt: deficitul bugetului consolidat să fie mai mic de 3%, datoria publică să nu depăşească 60% din PIB, rata dobânzii nominale pe termen lung nu trebuie să depăşească cu mai mult de 2% media celor mai performanţi trei membri UE din perspectiva stabilităţii preţurilor, iar cursul de schimb să aibă o variaţie maximă de +/- 15% faţă de media pe doi ani. Vasilescu a mai spus că moneda euro va fi utilizată în paralel cu leul încă 11 luni, în condiţiile în care ultimele state care au aderat la zona euro au avut o perioadă de tranziţie de maximum două luni. „Moneda nouă a circulat, în paralel cu cea veche, un an şi jumătate. Atunci inflaţia nu a avut de suferit. De ce nu am repeta experinţa?”, a afirmat consilierul guvernatorului BNR.