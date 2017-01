Forţele Navale Române trimit primii militari în Kosovo

86 de militari din cadrul Batalionul 307 Infanterie Marină Babadag din cadrul Forţelor Navale vor pleca pe 28 februarie în Kosovo pentru a ajuta la menţinerea păcii în această regiune. Ieri, în unitatea militară tulceană a avut loc ceremonialul de plecare al militarilor la care au luat parte oficialităţi civile şi militare şi rudele celor care timp de şase luni vor asigura pacea în Kosovo. Cei 86 de puşcaşi marini vor înlocui trupele care au fost dislocate timp de şase luni în Kosovo şi care se vor întoare în unitatea din Arad din cadrul căreia fac parte. “Ne-am pregătit pentru această misiune jumătate de an. Ştiam de anul trecut că vom pleca. Pregătirea a fost dură, dar cînd dădeam de greu ne agăţam de ideea că trebuie să dovedim că sîntem cei mai buni. Sîntem trupe de elită şi trebuie să demonstrăm acest lucru”, a declarat comandantul Batalionului 307 Infanterie Marină, mr. Marius Gheorghescu. Aceşti militari sînt primii trimişi de România după ce Kosovo a fost proclamat stat independent. Chiar dacă puşcaşii marini susţin că nu se tem de eventualele conflicte care ar putea izbucni în noul stat măcinat de astfel de evenimente interne, rudele lor recunosc că vor sta cu sufeltul la gură pînă în momentul în care cei dragi se vor întoarce acasă. “Avem emoţii şi vom avea emoţii pînă se vor întoarce. Ştiu că sînt foarte bine pregătiţi, că pot face faţă multor misiuni, însă nu se poate să nu stai cu grijă. Acolo este o situaţie incertă, dar am încredere în ei şi în fiul meu care este comandantul batalionului”, a spus Vasile Gheorghescu. Pentru fiecare misiune în care pleacă, militarii români sînt pregătiţi pentru a putea face faţă diferitelor pericole la care se expun. Dacă pentru luptele din Afgansitan, militarii ştiu că trebuie să se ferească de dispozitivele explozibile improvizate care pot fi amplasate la tot pasul, în Kosovo au fost înştiinţaţi că există cîmpuri de mine la distanţe foarte mici unele de celelalte. De asemenea, infanteriştii marini au fost instruiţi să interacţioneze cu localnicii şi să sprijine autorităţile din zonă în acţiunile de menţinere a păcii. “Puşcaşii marini ştiu cum să se poarte cu populaţia din zonă, cum să îi trateze pe localnici. Cred că această comunicare interculturală ar putea fi considerată un atuu pentru noi”, a declarat mr. Gheorghescu. Printre misiunile pe care le vor îndeplini militarii români în Kosovo se numără cele de spriin al populaţiei, escorte de convoaie, paza obiectivelor, asigurarea asistenţei medicale. Aceasta este prima misiune internaţională a infanteriştilor marini de la Babadag, însă militarii spun că nu se tem, dar că sînt conştienţi că există şi riscuri. “Ştiam de acum şase luni că vom pleca în Kosovo. Nu îmi este teamă. Sînt bine pregătit şi cred că voi face faţă cu brio tuturor situaţiilor tensionate”, a declarat soldatul Mircea Băneaţă. Printre cei care vor pleca în teatrul de operaţiuni din Kosovo se numără şi cîţiva soldaţi care deabia au fost înrolaţi. “M-am înrolat acum şase luni. Am aflat că vom pleca în Kosovo chiar cînd am ajuns la unitate. Mi-am dorit să fiu soldat, să îmi servesc ţara şi să ajung într-un teatru de operaţiuni, iar visul mi s-a îndeplinit. Nu am foarte multă experienţă, dar cred că sînt pregătit foarte bine şi că nu am de ce să mă tem”, a declarat soldatul Gabriel Rotaru. Evenimenul care a avut loc în unitatea militară de la Babadag a avut o dublă semnificaţie: plecarea militarilor în Kosovo şi trecerea acestora de sub comanda Forţelor Navale Române sub comanda Comandamentului 2 Operaţional Întrunit Buzău, aceasta fiind structura care coordonează toate operaţiunile armatei României în teatrele de operaţiuni.