Forţele speciale din 27 de ţări se antrenează în Portul Constanţa

Timp de câteva zile, reprezentanţii a peste 30 de unităţi speciale de poliţie din Uniunea Europeană se vor antrena, în Portul Constanţa, în lupta împotriva terorismului. Acţiunile se derulează în cadrul seminarului ATLAS ENTRY 2012 cu tema „Distrugerea sistemelor de închidere a uşilor de acces pe nave maritime, folosind încărcături explozive, precum şi dispozitive pneumatice şi hidraulice” organizat se Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS) din cadrul Poliţiei Române. Activitatea se desfăşoară sub egida grupului european ATLAS, organizaţie care reuneşte unităţile de intervenţie de elită ale poliţiilor statelor membre ale UE, SIAS fiind membru al acestui grup din anul 2007. „Grupul de lucru ATLAS a fost înfiinţat după atacurile teroriste din 2001, din SUA. Acum, la aproape 11 ani de la înfiinţare, suntem mai mult decât satisfăcuţi de activităţile şi de performanţele noastre. Ne pregătim pentru intervenţii complexe în toate mediile, respectiv la bordul avioanelor, al navelor, în trenuri sau autobuze, sau în incinte cu destinaţii speciale. De aceea este foarte important să împărţim informaţiile şi practicile tuturor membrilor. Ceea ce vom face săptămâna aceasta este un antrenament anual la care chemăm membri din toate ţările care iau parte la acest acord şi alegem diverse teme de acţiune“, a declarat coordonatorul exerciţiului din România, Dominique Soffers, din cadrul Poliţiei Belgiene.

EXERCIŢIU COMPLEX „Anul acesta am ales ca temă intervenţia la bordul unei nave cu ostatici. Este o situaţie foarte complicată pentru că trebuie să rezolvi foarte multe probleme în doar câteva fracţiuni de secundă. Cel mai complicat lucru sunt uşile, având în vedere că ele sunt adevărate bariere, iar distrugerea lor trebuie făcută în aşa fel încât să nu pui în pericol viaţa ostaticilor. Anul trecut am fost în Germania, iar anul viitor vom fi cel mai probabil în Spania. Suntem foarte mulţumiţi de rezultate. Colegii români sunt la fel de bine pregătiţi ca şi ceilalţi colegi din celelalte ţări, însă, ceea ce m-a impresionat este faptul că au o minte foarte deschisă şi sunt foarte ospitalieri. În rest ce pot să spun, mâncarea este excelentă, vinul este foarte bun, dar din păcate, având în vedere obiectivul vizitei noastre, nu am avut timp să vizităm ţara“, a adăugat Dominique Soffers. Totodată, reprezentantul ATLAS susţine că unul dintre cele mai importante acorduri referitoare la activitatea grupului de lucru a fost semnat în 2007, şi, conform acestuia, forţele speciale pot interveni, dacă este nevoie, în orice ţară membră a tratatului. ATLAS este grupul ce reuneşte unităţile speciale de intervenţie din statele membre ale Uniunii Europene şi are ca principal obiectiv contracararea acţiunilor teroriste, precum şi a faptelor antisociale cu impact major asupra moralului cetăţenilor. SIAS a devenit membru cu drepturi depline în aprilie 2007. Grupul „ATLAS” reuneşte 32 de formaţiuni de intervenţie ale poliţiilor statelor membre ale Uniuniii Europene, unităţi de elită, coordonate în plan tactic de Task Force-ul Şefilor de Poliţie.