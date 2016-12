Forum comun România - Ungaria

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, a declarat, ieri, după întrevederea cu omologul său din Uruguay, Luis Leonardo Almagro Lemes, că România doreşte dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor cu această ţară. „În cadrul convorbirilor am trecut în revistă colaborarea noastră în diferite domenii şi am convenit, pe de o parte, continuarea mecanismelor deja funcţionale, iar, pe de altă parte, necesitatea dezvoltării acestora”, a afirmat Corlăţean. De asemenea, ministrul român de Externe a anunţat intenţia organizării, la Bucureşti, în octombrie - noiembrie acest an, a unui forum comun de afaceri. „Am evocat domeniile de interes de ambele părţi în care dorim să promovăm investiţiile reciproce, în care dorim să promovăm schimburile economice. Vorbim de infrastructură, navigabilitate, de domenii legate de înalta tehnologie, IT şi agricultură”, a spus Corlăţean. (T.I.)