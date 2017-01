Forumul Judecătorilor îi cere Ralucăi Prună să dezmintă afirmaţiile privind pensiile magistraţilor

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România îi cere ministrului Justiţiei, Raluca Prună, să dezmintă afirmaţiile privind pensiile magistraţilor şi să "îşi asume cu onoare consecinţele acţiunilor sale", citând un răspuns de la Casa de Pensii potrivit căruia există o singură pensie de 40.963 lei brut.

Asociația Forumul Judecătorilor din România anunţă că a solicitat, pe 4 octombrie 2016, Casei Naționale de Pensii Publice să comunice câţi pensionari din magistratură, la nivel național, având pensii de serviciu, beneficiază de un cuantum lunar al pensiei de peste 10.000 de lei. În răspunsul primit de la Casa de Pensii, prin adresa nr. J790/L544/2001/12 octombrie 2016, se arată că există o singură pensie a unui fost magistrat cu valoarea, la finele lunii septembrie 2016, de 40.963 lei brut, respectiv 32.725 lei net.

Asociația Forumul Judecătorilor din România precizează că în spaţiul public au apărut deja informaţii provenind tot de la Casa Naţională de Pensii Publice din care rezultă că aviatorii și personalul de bord sunt categoria profesională cu cea mai mare pensie specială medie la nivel naţional, de 10.973 de lei, iar valoarea pensiei medii a foştilor magistraţi este de 9.403 de lei.

"Din verificările efectuate până în prezent, a rezultat că se infirmă declaraţiile Ministrului Justiției, d-na Raluca Alexandra Prună, și că, în realitate, există o singură persoană cu o pensie de 32.725 de lei net, practic o situație excepțională. Deși putem accepta o doză de exagerare în orice discurs politic, în cazul de față ea apare ca vădit disproporționată, atât sub aspectul sumei ce nu corespunde realității, cât și sub aspectul numărului de beneficiari, ceea ce pune sub semnul îndoielii buna-credință a acestui discurs. (...) Forumul Judecătorilor din România subliniază că astfel de chestiuni nu se pot pune în discuție ca picături de «senzațional» în interviuri oferite presei, pentru că înalţii oficiali ai statului nu sunt simpli comentatori în Poiana lui Iocan, ci au competențe constituționale ferme și responsabile, au atribuţii legale care le permit identificarea neregulilor, cercetarea acestora şi fundamentarea măsurilor reparatorii, acestea fiind prealabile oricărei «dezvăluiri senzaţionale»", potrivit unui comunicat de presă al Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România.

Prin urmare, Asociația Forumul Judecătorilor din România îi cere Ralucăi Prună să dezmintă afirmaţiile propagate în mass-media, care au fost infirmate de date oficiale, "și să își asume cu onoare toate consecințele acțiunilor sale".

La finele lunii septembrie, ministrul Justiției, Raluca Prună, a afirmat că 60 de judecători au pensii de peste un miliard de lei vechi pe lună.

