Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră 2010

Cea de-a treia ediţie a Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale de la Marea Neagră se desfăşoară sub titlul \"Investind în viitorul nostru comun\" şi îşi propune să dezbată situaţia cooperării la graniţa răsăriteană a UE la trei ani de la lansarea primei iniţiative europene de cooperare în regiunea Mării Negre. Forumul va avea loc în perioada 21-23 octombrie 2010 la Constanţa. Evenimentul este organizat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND), cu sprijinul Ministerului român al Afacerilor Externe, al Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi al Black Sea Trust for Regional Cooperation. La deschiderea Forumului vor participa secretarul de stat, din cadrul ministerului Afacerilor Externe, Anton Niculescu, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Nicolae Idu, şi reprezentanta Black Sea Trust for Regional Cooperation, Alina Inayeh. Prin intermediul acestui forum, organizatorii şi-au propus intensificarea dialogului şi a coordonării între organizaţiile neguvernamentale, precum şi întărirea capacităţii de advocacy a acestora pentru a influenţa strategiile de dezvoltare din regiune. Acesta reuneşte reprezentanţi din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Rusia, Turcia, Ucraina, alte state membre UE, precum şi actori importanţi din regiunea Mării Negre.