Fost angajat MAI, condamnat pentru că și-a împușcat soția

Bărbatul din Techirghiol, fost angajat al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), care a fost acuzat că și-a împușcat mortal soția, nu a comis fapta cu intenție. Aceasta este concluzia la care au ajuns judecătorii, după ce au analizat probele din dosar și declarațiile martorilor și ale inculpatului. Ieri, Anton Gheorghe Stroe a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă, sentința fiind definitivă. În plus, el trebuie să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității, dar poate fi scutit și de acest efort dacă starea de sănătate nu-i permite să lucreze. Conform anchetatorilor, tragedia s-a petrecut pe 27 martie 2012, în Techirghiol, în vila pe care cei doi soţi şi-au construit-o pe strada Alba Iulia. Procurorii spun că, între orele 20.00 şi 22.00, Anton Gheorghe Stroe a vizionat un meci de fotbal împreună cu un vecin şi a consumat aproximativ jumătate dintr-un bidon de bere de 2,5 litri. Când a revenit la locuinţă, Stroe s-a aşezat pe pat alături de soţia sa, Relia Stroe. Înainte de a se culca, el a scos pistolul încărcat din toc şi a culisat manşonul, introducând un cartuş pe ţeavă, după care a aşezat arma pe noptieră. Conform declaraţiilor lui Stroe, la ora 23.30, a fost trezit din somn de soţia sa, care i-ar fi spus că a auzit zgomote în casă. Bărbatul a povestit că se afla cu spatele la victimă. A apucat cu mâna dreaptă pistolul de pe noptieră şi s-a ridicat, răsucindu-se către soţia sa, după care a tras două focuri de armă în direcţia ei, de la aproximativ o jumătate de metru.

A MURIT LA SPITAL Procurorii spun că primul glonţ a lovit-o pe femeie în mandibulă şi a ieşit prin zona cervicală, în vreme ce al doilea a fost găsit în pernă. Stroe a sunat la 112 şi a cerut ajutor. Soţia acestuia a fost transportată cu ambulanţa la spital, unde a rămas internată în stare gravă, ea fiind supusă unor intervenţii chirurgicale. După trei zile, în pofida eforturilor depuse de medici, femeia a murit, nu înainte de a le spune anchetatorilor că soțul ei este nevinovat. La rândul lui, Stroe a susținut că nu a comis fapta cu intenție. „Nu îmi explic cum s-a întâmplat aşa ceva, nu meritam soarta asta. Nu am vrut să îmi omor soţia, eu nu sunt în stare să ucid nici măcar o găină, cu atât mai puţin să-mi omor soţia cu care am trăit 40 de ani şi am avut o căsnicie frumoasă. Dacă aş fi avut vreodată această intenţie, îi puneam direct pistolul la tâmplă. Mai bine muream eu, pentru că fără ea sunt un om mort”, a afirmat Stroe în faţa magistraţilor. Precizăm că Anton Gheorghe Stroe a lucrat până în anul 2000 ca medic veterinar în cadrul Unităţii de Grăniceri Constanţa. În anul 2000, acesta s-a transferat la Clinica Ministerului Administraţiei şi Internelor din Constanţa, unde şi-a mai desfăşurat activitatea timp de un an. El a ieşit la pensie în 2001.