Fost angajat, suspectat de furt

Patronul unei firme de mobilă a avut parte de o surpriză neplăcută, ieri dimineaţă, cînd a ajuns la sediul societăţii, situate în zona Industrială din Constanţa: magazia în care ar fi trebuit să se afle sculele electrice era goală. Acestea nu erau însă singurele lucruri care dispăruseră, căci, după cum le-a spus bărbatul poliţiştilor cărora le-a cerut ajutorul, cel care intrase peste noapte în firma sa plecase şi cu o combină muzicală, un televizor şi un computer, care se aflau într-unul din birourile firmei, dar şi cu una dintre maşinile societăţii, o Lada Samara. Întrucît în urma cercetărilor oamenii legii au descoperit că cel care a sustras bunurile s-a folosit, pentru a intra în magazie, de nişte chei de rezervă pe care angajaţii firmei le ţineau sub streaşina clădirii, aceştia au devenit principalii suspecţi. Pe de altă parte, patronul societăţii şi-a amintit că în cursul serii de dinaintea jafului a fost sunat de unul dintre angajaţii săi, Florin Gheorghe Macarie, de 33 de ani, din Constanţa, care l-a anunţat că de a doua zi nu va mai veni la muncă, întrucît şi-a găsit un alt serviciu. Pe baza informaţiilor furnizate de păgubit, anchetatorii s-au deplasat la locuinţa lui Macarie, unde au aflat, de la vecini, că acesta nu mai fusese văzut de o bună bucată de vreme. Ba mai mult, pentru că şi încercările patronului de a lua legătura telefonic cu fostul angajat au eşuat, Macarie a devenit principalul suspect al furtului. Foştii colegi ai lui Macarie spun că acesta a lucrat la firma de mobilă peste un an, timp în care şi-a format obiceiul de a veni la locul de muncă şi în timpul serii, sub diverse pretexte, motiv pentru care paznicii nu au fost surprinşi de prezenţa lui în firmă, luni seară. Totodată, aceştia cred că bărbatul ar fi fost ajutat de un complice, întrucît pe toată perioada cît a fost angajat, Macarie a susţinut că nu ştie să conducă. Întrucît bărbatul suspectat de furt nu mai este de găsit, acesta a fost dat de poliţişti în urmărire locală.