Fost campion mondial la snooker, suspendat pentru pariuri

Fostul campion mondial la snooker Stuart Bingham a fost suspendat de Federația Internațională de Biliard și Snooker (WPBSA) pentru o perioadă de 6 luni, după ce s-a descoperit că a jucat la pariuri mai bine de 12 ani. În vârstă de 41 de ani, britanicul se face vinovat de încălcarea regulilor privind pariurile, în urma unei investigații efectuate de WPBSA dovedindu-se că Bingham a pariat la jocuri, ale sale și ale altor competitori, mai bine de 12 ani, între 2003 și 2015. În această perioadă, Stuart Bingham paria în nume propriu folosind diferite conturi, dar și unul care era pe numele antrenorului său, jucând în total suma de 47.000 dolari.

Bingham, care a admis că a încălcat regulile instituite de WPBSA, a precizat că nu știa că nu poate paria pe meciurile în care nu evoluează. „Nu știam că nu am voie să pariez pe meciurile altor jucători. Credeam că e vorba doar de meciurile mele și așa ceva nu am făcut. Nu am nimic de ascuns și am cooperat pe deplin cu investigatorii”, a declarat jucătorul englez.

Actualul număr 10 în ierarhia mondială va mai trebui să achite și o amendă în valoare de 20.000 de lire sterline. Bingham va rata cel puțin trei turnee importante: Campionatul Internațional (Daqing, China, 29 octombrie - 5 noiembrie), Campionatul Marii Britanii (York, Anglia, 28 noiembrie - 10 decembrie) și Mastersul (Londra, 14 - 21 ianuarie). Suspendarea va expira însă până la startul Campionatului Mondial, programat pentru data de 21 aprilie.

Stuart Bingham, în vârstă de 41 de ani, a cucerit primul său titlu de campion mondial în 2015, după o finală câștigată în fața lui Shaun Murphy cu scorul de 18-15. Alături de legendarul Ronnie O'Sullivan, Bingham a susținut în 2015 meciuri demonstrative și la București.

La începutul acestui an, Alfie Burden a fost suspendat pentru o jumătate de an și a primit o amendă de 5.000 de euro, după ce a pariat 25.000 de lire sterline pe meciuri din diferite turnee de snooker, inclusiv cele în care a fost implicat.