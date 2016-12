Fost comandant al poliţiei din New York, încarcerat pentru corupţie

Fostul comandant al poliţiei din New York, apreciat pentru curajul său în urma atentatelor de la 11 septembrie 2001, a fost încarcerat miercuri, sub acuzaţii de corupţie. Bernard Kerik a devenit, astfel, primul comandant de poliţie din istoria oraşului care a fost plasat vreodată în detenţie, după ce un judecător i-a revocat cauţiunea de 500.000 de dolari, din cauză că a dezvăluit informaţii confidenţiale legate de proces unui propagandist, într-un efort de a discredita cazul condus împotriva sa. Noua sa locuinţă într-o celulă izolată din închisoarea comitatului Westchester marchează o răsturnare dramatică de situaţie pentru o persoană care a condus anterior sistemul penitenciarelor din New York.

Fiul unei prostituate, Bernard Kerik a fost nominalizat, în 2004, de George W. Bush, pentru postul de secretar pentru Securitate Internă, iar o închisoare din Manhattan chiar îi poartă numele. După ce a renunţat la postul de comandant în 2001, a fost ministru interimar de Interne în Guvernul din Irak. Judecătorul Stephen Robinson a afirmat însă că fostul comandant de poliţie a dat dovadă de ”o combinaţie toxică de concentrare egocentrică şi aroganţă”. Magistratul a adăugat: ”Mă tem că încrederea îl face să creadă că scopul scuză mijloacele, că regulile care se aplică tuturor nu se aplică neapărat şi lui în acelaşi mod”. Bernard Kerik este citat în trei procese, fiind acuzat de corupţie, evaziune fiscală şi false declaraţii făcute oficialilor Casei Albe, care l-au propus la conducerea Departamentului de Securitate Internă.