Fost component Depeche Mode, în capitală

Alan Wilder, fost component al trupei Depeche Mode între 1982 şi 1995, va concerta, în această primăvară, în România. Artistul va aduce, pe data de 2 aprilie, proiectul său muzical intitulat Recoil, pe scena clubului „The Ark\", din capitală.

Recoil a debutat în 1986, pe vremea când Wilder încă făcea parte din formaţia Depeche Mode, fiind iniţiat ca un proiect secundar al artistului. Primul album, numit „1+2\", a avut parte de o lansare discretă, în 1986, puţin după materialul „Black Celebration\" al primei sale trupe care l-a făcut celebru. Acesta va lansa în primăvara acestui an prima sa colecţie „Best Of - Selected\", ocazie cu care se află într-un turneu de promovare intitulat „Recoil - A Strange Hour with Alan Wilder & Paul Kendall\", în cadrul căruia se încadrează şi show-ul de la Bucureşti. Biletele pentru acest eveniment pot fi achiziţionate online, de pe site-ul myticket.ro, la preţul de 75 de lei.