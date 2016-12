Fost deţinut, căutat de poliţişti după ce a bătut şi a sechestrat un bărbat

Un bărbat din Mehedinţi, eliberat condiţionat din închisoare, este căutat de poliţişti după ce l-a bătut şi i-a dat foc unui consătean, pe care l-a sechestrat apoi în casă şi a fugit, victima reuşind ulterior să se elibereze şi ajungând la spital cu mai multe răni şi arsuri. Poliţiştii din Mehedinţi îl caută pe un bărbat din localitatea Cioroboreni, care vineri seară l-a bătut pe un consătean în vârstă de 34 de ani, a aruncat diluant pe el şi i-a dat foc, iar mai apoi l-a legat în casă, după care a fugit. Bărbatul agresat, Daniel Constantin Căbulea, care este internat la Spitalul din Drobeta Turnu Severin, a declarat, astăzi, că se considera a fi prieten cu agresorul. "M-am întâlnit cu un prieten al meu, puşcăriaş din sat, şi a zis să îl duc acasă. Am băut o sticlă de bere, am legat calul şi căruţa la poartă, acolo la el. Am stat cât am stat acolo, o oră şi nu ştiu dintr-odată ce i-a venit, că m-a luat la bătaie cu coada de secure, cu muchia. Nu ştiu de ce, mă gândesc poate că a vrut să ia calul şi căruţa de la poartă le vândă, că a mai făcut aşa o dată. După ce m-a bătut acolo, a luat o sticlă de diluant, a aruncat-o pe mine şi mi-a dat foc. Eu repede - puteam să mor - am scos bluzele şi le-am aruncat, dar m-a ars pe faţă, m-a tăiat pe la picior, pe la ureche", a povestit bărbatul de pe patul de spital. El a afirmat că, după ce l-a bătut, agresorul l-a legat cu sârmă de mâini şi de picioare şi l-a închis în casă, unde a rămas toată noaptea, abia spre dimineaţă reuşind să rupă sârma cu care era legat de picioare. Atunci a spart geamul de la camera în care fusese lăsat, a ieşit pe uliţa satului şi a cerut ajutor vecinilor care au chemat Ambulanţa şi Poliţia. Potrivit directorului medical al Spitalului Judeţean din Drobeta Turnu Severin, Lidia Popescu, bărbatul a fost internat cu multiple răni, arsuri şi traumatisme. Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă să îl găsească pe agresor, cazul fiind cercetat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Bărbatul căutat a fost eliberat condiţionat după o condamnare pentru violare de domiciliu şi lovire, iar acum pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.