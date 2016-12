Fost director de penitenciar jefuit

I-au promis că îi “sperie” moliile, însă l-au “scuturat” de toţi banii pe care îi avea în casă. Este lecţia de viaţă pe care a primit-o ieri un bătrân de 91 de ani, fost director al Penitenciarului din Constanţa. Deşi a ţinut sub control, timp de un deceniu, zeci de infractori periculoşi, nonagenarul a fost păcălit de doi falşi deratizatori. S-a lăsat dus de val cu naivitate şi i-a lăsat pe indivizi să îi treacă pragul casei fără o minimă verificare. „Au venit ieri, la uşă, doi inşi şi mi-au spus că lucrează pentru o firmă de deratizare. M-au întrebat dacă vreau să-mi deratizeze casa şi am acceptat. Au intrat şi mi-au spus că trebuie să deschid uşile şifonierelor din locuinţă pentru că moliile se strâng peste tot. Unul dintre dulapuri era încuiat şi m-au pus să îl deschid şi pe acela. Era locul unde ţineam banii… Mi-au spus apoi că ar trebui să plec din cameră, pentru că substanţa folosită de ei este toxică şi nu ar fi bine să inhalez, aşa că am ieşit în hol”, a declarat păgubitul, Marin Habor. La final, culmea tupeului, cei doi indivizi i-au spus victimei nebănuitoare că le datorează 120 de lei pentru “serviciile” prestate, însă i-au cerut doar 100 de lei, din “omenie”. “Am avut doar 100 de lei şi mi-au spus că e bine şi aşa, să stau liniştit, că eu sunt bătrân”, a povestit constănţeanul. În timp ce indivizii căutaţi acum de poliţişti se aflau în casa pensionarului, acesta a primit vizita unei vecine, interesată, la rândul ei, de serviciile deratizatorilor. “Băieţii aceia i-au spus vecinei că au sunat şi la ea, dar nu au primit niciun răspuns. Vecina le-a zis că ar vrea şi ea să îi deratizeze casa şi le-a cerut un număr de telefon pentru a-i contacta când se trezeşte nepotul ei”, a mai spus bătrânul.

VRĂJIT După plecarea hoţilor, pensionarul a realizat ce i se întâmplase… “Aveam banii ascunşi sub mai multe batiste, însă nu se vedeau. Din instinct, am zis să mă uit, să mă asigur că sunt acolo. Am rămas şocat când am observat că au dispărut. Aveam 800 de lei şi 100 de euro. M-am dus imediat la Poliţie şi am reclamat furtul. Încă nu-mi vine să cred, deoarece eu sunt cel care le spune tuturor să fie atenţi şi să aibă grijă. Parcă m-au vrăjit, nu ştiu cum i-am lăsat la intre în casă”, a povestit nonagenarul. Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor constănţeni. Marin Habor le-a povestit oamenilor legii că cei doi indivizi erau tineri, nu purtau uniforme de lucru şi aveau la ei doar aparatele de stropit. Anchetatorii au ridicat mai multe probe din locuinţa bătrânului şi au audiat mai multe persoane din zonă, care i-ar putea ajuta în prinderea infractorilor. În luna mai a acestui an, doi bătrâni din Constanţa au rămas fără 1.200 de lei după ce au lăsat doi bărbaţi să le deratizeze locuinţa. Ba mai mult, pensionarii i-au plătit pe indivizi cu 400 de lei, costul “serviciilor” prestate.