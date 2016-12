Fost inspector fiscal - patru ani după gratii

19:56:59 / 21 Aprilie 2015

ca sa prosperati puneti mana si invatati

spaga pt a obtine mai repede o rambursare ...ma faceti sa rad...cei care cer rambursari stiu foarte bine ca acestea se hotarasc de catre ANAF...de ce nu s-a dus inainte la DNA ...de ce pe urma...vrajeala...cica pt a indeplini indatoririle de serviciu pt. a efectua controlul...sa intelegem ca inspectorii se duc de capul lor in control unde vor si la cine vor...ce scenariu elaboros parca suntem in filme...cu transe, masini...vai steaua....cine crede asemenea aberatii, prost sa fi sa nu deduci ca totul e masluit...mai ceva ca in filme. Pacat ca dam crezare tuturor spuselor unor indivizi, patroni...care au firme si habar nu au ce inseamna conducerea lor... nu mai nenorociti pe altii...deoarece daca aveati un contabil bine pregatit profesional si interesat de firma dvs. acesta ar fi stiut ca dupa control, ANAF-ul hotaraste data restituirii TVA. Ca oameni de afaceri ce sunteti puneti mana si invatati si angajativa oameni competenti...daca vreti sa prosperati...