Fost lider Ku Klux Klan vrea să candideze pentru Senatul SUA

Cele două mandate la Casa Albă ale primului președinte afroamerican al SUA au adus, pe lângă o... pată de culoare binevenită în contextul demonstrării egalității interrasiale, și numeroase confruntări între persoanele de culoare și cele albe, nemaiîntâlnite în mandatele predecesorilor lui Obama de dată recentă, excepții care, sperăm, vor confirma regula că americanii se iubesc și se susțin indiferent de culoarea pielii, de convingeri religioase și alte subiecte arzătoare precum deținerea armelor sau războiul împotriva terorismului. În loc să ajute la diminuarea conflictelor cu victime de culoare în timpul mandatelor sale, președintele Obama se pare că a avut ghinionul de a le... favoriza involuntar. Se poate ca de vină să fi fost atitudinea poate mai îndrăzneață tocmai a persoanelor de culoare, încrezătoare că a venit în sfârșit și vremea lor la conducerea SUA, sau, pur și simplu, contextul mondial actual de exacerbare a violențelor se poate să își fi pus amprenta și pe americani, tocmai în timpul mandatelor lui Obama.

În acest context agitat atât în SUA, cât și în întreaga lume, un personaj amintind de supremația albă, nimeni altul decât David Duke, fost lider al organizaţiei rasiste Ku Klux Klan, și-a anunţat intenţia de a candida pentru un post în Senatul SUA, din partea statului Louisiana, informează site-ul Politico.com. La o zi după ce ce Donald Trump a acceptat oficial candidatura republicană la prezidenţiale, Duke a anunţat pe site-ul său că, ”într-un moment în care statul american este pe cale să se destrame şi nimeni nu are curajul să spună adevărul despre ceea ce se întâmplă, majoritatea populaţiei din această ţară are nevoie de o persoană care să-i reprezinte interesele în faţa urii violente și exagerate lansate împotriva sa de către instituţiile americane şi mass-media”. Anunţul lui Duke a fost făcut în contextul gravelor tensiuni rasiale cu care se confruntă Louisiana după uciderea prin împuşcare a unei persoane de culoare şi replica acestui eveniment, un atac armat în urma căruia au murit trei ofiţeri de poliţie.

Extremistul antisemit David Duke este un fost reprezentant statal al New Orleans-ului şi candidat la postul de guvernator, respins de Congresul American în urmă cu 20 de ani. În cadrul campaniei sale din 1991, în care candida împotriva lui Edwin Edwards, fostul guvernator al statului Louisiana, autocolantele pe care Duke le împărţea cu scopul de a-l... susţine pe oponentul său erau imprimate cu: ”Votează escrocul. Este important”. Acum, mai multe afișe lipite la colț de stradă sau pe copaci îl înfățișau pe Donald Trump cu binecunoscuta glugă albă a Ku Klux Klanului în vârful capului și cu afirmația ”Yes We Klan” dedesubt, amintind de ”Yes We Can”, celebra replică a lui Obama din timpul candidaturii pentru primul mandat la Casa Albă, de care iată ce s-a ales!