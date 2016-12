Fost lider republican, vinovat de spălare de bani

Un fost lider al Partidului Republican din Statele Unite, Tom DeLay, a fost găsit vinovat, miercuri, de spălare de bani într-un caz de finanţare electorală. Un juriu din Texas l-a găsit pe Tom DeLay vinovat de spălare de bani pentru că a acordat sume de bani provenind de la întreprinderi unor candidaţi republicani texani pe care îi susţinea, în timpul campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului din 2002. Legislaţia din Texas interzice donaţiile din partea întreprinderilor pentru candidaţi. În centrul procesului său figura o donaţie în valoare de 190.000 de dolari către Comitetul Naţional Republican, urmată de plăţi efectuate de Comitet în favoarea a şapte candidaţi, care însumate ating aceeaşi valoare.

Tom DeLay, care a fost cel mai influent lider republican din Congres şi un personaj-cheie al politicii americane sub preşedinţia lui George W. Bush, a ieşit din politică în 2006, în timpul campaniei pentru realegerea sa, după ce a petrecut 22 de ani în Congres. În 2009, el a reapărut pe scena mediatică, participând la emisiunea Dancing with the Stars, un program foarte popular în SUA, adesea folosit de artişti sau personalităţi pentru a reveni în lumina reflectoarelor. Bristol Palin, fiica fostei candidate republicane la alegerile din 2008 pentru postul de vicepreşedinte, Sarah Palin, a participat la aceeaşi emisiune, anul acesta.