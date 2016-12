Fost militar, condamnat definitiv

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, condamnarea la un an şi trei luni de închisoare cu suspendare a lui Filip-Marian Ottu, fost cadru al Ministerului Apărării Naţionale (MApN), pentru ucidere din culpă. Prin aceeaşi sentinţă, Ottu este obligat să plătească familiei victimei 68.565 de lei daune materiale şi 30.000 de euro daune morale. În plus, fiica bărbatului ucis în accident va primi de la Ottu 350 de lei lunar sub formă de prestaţie periodică până la finalizarea studiilor. Sentinţa este definitivă. Conform rechizitoriului, accidentul în care şi-au pierdut viaţa două persoane s-a petrecut pe 9 august 2009, în localitatea 23 August. Anchetatorii spun că Filip-Marian Ottu se afla la volanul unui autoturism marca Dacia şi, la un moment dat, a pierdut controlul maşinii, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un BMW condus regulamentar de Marius Berca, din Târgu Jiu, care venea cu familia în vacanţă, pe litoral. În urma impactului violent, soţia şi cele două fiice ale militarului au fost grav rănite. În timp ce era transportată la un spital din Bucureşti, una dintre copile a murit. Marius Berca a murit şi el la scurt timp după internarea în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.