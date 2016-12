Fost polițist condamnat pentru corupție, eliberat condiționat

08:32:48 / 27 Septembrie 2014

ma bucur

Bravo! Ma bucur pentru acest tanar care este un baiat destept ce nu merita sa i se intample asa ceva. Chiar daca a gresit eu am ramas convinsa ca acestui baiat i s-a facut "cheie". Din punctul meu de vedere nu el a fost cel vinovat. Vinovata este societatea in care traim. Datorita salariilor mici pe care le au romanii se intampla aceste lucruri.Sa se dea salarii decente mai ales tinerilor ca sa-si poata plati datoriile la banci, sa manance si sa se imbrace, sa aiba unde locui, sa-si plateasca utilitatile etc. A fost o lectie dura pentru Ionut dar el este un baiat destept, un luptator si sunt convinsa ca se va realiza in viata. Felicit instanta care a dat aceasta solutie!