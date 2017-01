Fost poliţist, acuzat de rude că îşi bătea bunicii

Cu o atitudine sfidătoare şi arogantă, fostul poliţist Adrian Dorobanţu, arestat pentru că, în luna noiembrie 2009, şi-a ucis în bătaie bunicul în vârstă de 85 de ani, a apărut ieri în faţa instanţei pentru a-şi lua la întrebări rudele care îl acuză de omor. Mătuşile fostului poliţist, Victoria şi Maria Orăşanu, au declarat că bătrânul ucis de nepot, Dumitru Udrişte, era un om bun, nu obişnuia să consume băuturi alcoolice şi se ocupa de treburile casei. „Eu am locuit 11 ani cu soţii Udrişte în acelaşi apartament, stăteam în sufragerie, iar Adrian Dorobanţu trăia şi el sub acelaşi acoperiş cu noi. Nu i-am zis niciodată dă-te mai încolo lui Dorobanţu, însă de multe ori am fost apărată de sora mea, Ioana Udrişte, şi de soţul ei, atunci când Dorobanţu devenea violent!”, a declarat Victoria Orăşanu, mătuşa lui Dorobanţu. O altă soră a buncii lui Dorobanţu, Maria Orăşanu, de 90 de ani, a povestit că scandalurile erau foarte dese în casa soţilor Udrişte, mai ales în ultima perioadă de viaţă a bătrânului. „Am locuit şapte luni în casa lor şi am asistat la multe certuri între cei doi bătrâni şi nepotul lor, dar niciodată nu m-am băgat între ei. Sora mea venea la mine plângând după fiecare bătaie, la fel făcea şi Dorobanţu şi nu mai ştiam pe cine să cred. Eu şi Victoria Orăşanu stăteam în camera noastră de teamă să nu se răzbune Dorobanţu şi pe noi!”, a afirmat Maria Orăşanu. Una dintre mătuşi a amintit un episod petrecut pe 6 aprilie 2009, când bunica a fost bătută de Dorobanţu şi vecinii au chemat Poliţia. „Anchetatorul i-a spus să îl ducă pe Dorobanţu la dezalcoolizare că aici va avea loc o crimă, dar bătrâna a refuzat să îl acuze, pentru că îl iubea. Alt martor, Costel Popa, rudă mai îndepărtată de-a lui Dorobanţu, a povestit că l-a văzut de câteva ori pe Dumitru Udrişte plin de sânge pe faţă şi pe mâini. „Cu o săptămână înainte de crimă l-am auzit pe Dorobanţu ţipând „Vă omor pe toţi”. Ştiu că bătrânii erau bătuţi mereu de nepot, îmi spunea Victoria Orăşanu atunci când fugea de acasă de frica lui Dorobanţu”, a povestit martorul. În final, procurorul a cerut ca acuzatul să fie expertizat pishiatric, pentru a se stabili dacă avea discernământ la momentul comiterii crimei şi dacă prezintă tulburări de natură a-i influenţa comportamentul. Auzind acest lucru, Dorobanţu a solicitat instanţei ca şi mătuşile lui să fie expertizate psihiatric. Următorul termen de judecată va fi pe 4 mai.