Fost poliţist, suspectat de uciderea bunicului

SUSPICIUNI DE CRIMĂ. Un fost poliţist al Secţiei 3 Poliţie din Constanţa, dat afară din structurile Ministerului de Interne în luna aprilie a acestui an, este suspectat de oamenii legii că şi-ar fi ucis bunicul în vârstă de 85 de ani. Ancheta a început după ce lucrătorii Secţiei 2 au fost anunţaţi, vineri dimineaţă, prin linia unică 112, că Dumitru Udrişte, de 85 de ani, a fost găsit fără suflare în patul său. Oamenii legii au ajuns la blocul T12, situat pe bulevardul Tomis, acolo unde pensionarul locuia într-un apartament, împreună cu soţia lui, cu sora acesteia şi cu nepotul său, Adrian Dorobanţu, de 38 de ani, fost poliţist. Ipoteza crimei s-a conturat în momentul în care poliţiştii au descoperit pe trupul bătrânului mai multe urme de violenţă. Teribilele bănuieli au planat încă de la început asupra lui Adrian Dorobanţu, nepotul victimei. Bărbatul are la activ mai multe episoade violente şi scandaluri provocate la beţie în casa bunicilor, pe care nu doar o dată i-a luat la bătaie. Anchetatorii l-au escortat pe Adrian Dorobanţu la sediul Secţiei 2 Poliţie, unde a fost audiat ore în şir. Ancheta a fost preluată de lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

PRINCIPALUL SUSPECT. Rudele spun că bunicii lui Adrian Dorobanţu au trăit un adevărat coşmar din cauza nepotului lor. „Avea de gând să le ia casa. Le tot spunea că s-a săturat de ei, îi făcea în toate felurile şi le spunea că abia aşteaptă să scape de ei. A vrut să-i ducă la azil şi să rămână el singur în casa lor. El e principalul suspect”, a declarat Constantin Pop, un alt nepot al victimei. „Am fugit aseară, de frica lui. A venit acasă beat şi a început să facă scandal. Mi-a fost frică şi am plecat. Nu ştiu ce s-a întâmplat în lipsa mea, dar cred că el l-a omorât”, a spus cumnata lui Dumitru Udrişte. Vecinii familiei Udrişte confirmă comportamentul violent pe care Adrian Dorobanţu l-a avut de-a lungul timpului. „Făcea foarte des scandaluri. Venea beat acasă şi începea să urle şi să-i înjure pe bătrâni. Şi ei nu-i făceau niciodată nimic, nu îi greşiseră cu nimic. El îşi dorea să scape de ei şi să rămână singur în apartament”, a declarat Ioana Drăghici, o vecină. Trupul neînsufleţit al lui Dumitru Udrişte a fost transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei exacte a morţii.

TRECUT VIOLENT. În luna aprilie a acestui an, Adrian Dorobanţu a fost exclus din Poliţie, după ce şi-a snopit în bătaie bunica în vârstă de 84 de ani. La acea dată, oamenii legii au stabilit că Adrian Dorobanţu s-a întors acasă, rupt de beat, şi a început să facă scandal. Bunica lui a încercat să-l calmeze, dar individul s-a enervat şi mai rău şi a tăbărât pe femeie cu pumnii şi cu picioarele, lovind-o de mai multe ori în figură şi în stomac. Norocul bătrânei a fost că vecinii i-au auzit strigătele de ajutor şi au sunat imediat la 112 pentru a reclama cele întâmplate. Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie au ajuns în scurt timp şi au încercat, fără succes însă, să-l calmeze pe Dorobanţu, care a fost violent chiar şi cu colegii săi. În cele din urmă, individul a fost imobilizat şi încătuşat, în vreme ce bunica lui a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind diagnosticată cu multiple traumatisme cranio-faciale şi cu o coastă fracturată. Adrian Dorobanţu nu s-a potolit, însă, nici la sediul Secţiei 2, unde a continuat să înjure şi să ameninţe pe toată lumea. În cele din urmă, el a fost escortat la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare. Oamenii legii spun că Ioana Udrişte, bunica agentului de poliţie, nu a vrut să depună plângere, în timpul audierilor femeia spunând că este plină de vânătăi pentru că a căzut pe scări.