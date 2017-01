Fost prim-vicepreşedinte PNL Andreea Paul: PNL e ca un mort întins pe masă cu vată în nas

19:46:35 / 07 Ianuarie 2017

PNL ARE NEVOIE DE MASURI RADICALE

PNL nu este mort ci doar intr-o stare de lesin politic , de partid fara vlaga , datorita in primul rand ghinionului de a nu avea lideri pe masura vremurilor , si membri care prin statutul lor social ( clasa de mijloc ) sa doreasca si sa sprijine un astfel de partid . Un partid modern , mai ales unul liberal , nu poate fi , asa cum spunea N . Iorga , o odaie in care se face foc si in care vin toti rebegitii sa se incalzeasca , si dupa ce se stinge focul pleaca in cautarea altei odai unde focul inca arde . Democratia este strans legata de liberalism si chiar daca n-ar fi asa , trebuie sa existe un partid care sa echilibreze balanta politica in conditiile cand in Romania , PSD tinde sa devina partid totalitar . Chiar si in situatia actuala , cand electoratul nu cunoaste doctrina liberala ( din vina partidului care n-a inteles ce rol are pregatirea teoretica a membrilor sai ) liderii fostului PNL corciti cu cei de la PDL , orbiti de interese meschine , au ignorat principiul fundamental al oricarui partid aflat in campanie electorala , si anume faptul ca trebuie sa mergi cu promisiunile electorale pana la exagerare , asa cum a facut PSD . In timp ce in Constanta PSD facea campanie bogata in promisiuni , asfalta piete , alee , trotuare , etc liberalii se plimbau in echipe sau stationau in anumite locuri impartind fluturasi . Sovăiala , lipsa de imaginatie in discursuri , schimbarea de pe o zi pe alta a candidatilor pentru diferite functii cum s-a intamplat la Bucuresti , liderii suspectati de coruptie si altele , au condus in final la ceea ce se poate numi dezastru . Si chiar si fara aceste aspecte negative , faptul ca PNL s-a unificat cu PDL ( sau invers ) inainte de alegeri , a fost principalul motiv al infrangerii Marelui PNL . Un nou PNL are nevoie de lideri pe masura , si o spunem cu regret ca in prezent acestia inca nu sunt cautati si nici doriti . Oameni tineri sau mai putin tineri , dotati cu reale calitati intelectuale si politice exista in PNL dar au fost tinuti pe margine de oameni care au monopolizat totul in interesul lor . Revitalizarea PNL nu o poate face decat politicieni cu calitati deosebite , fara pata , capabili sa lupte dezinteresati pana la sacrificiu . PNL trebuie sa-si reface strategia pornind de la idea ca un partid care nu guverneaza nu este partid, doar cel mult o factiune . Politica liberala , pe plan mondial are probleme grave care pun in pericol si democratia si liberalismul . Globalizarea , excesul de libertate , migratia , politicile sociale excesive si alte aspecte economice , sociale si morale , sunt factori care nu trebuie ignorati .