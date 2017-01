Fost procuror constănțean, trimis în judecată pentru trafic de influență!

18:39:00 / 02 Iunie 2016

Procurorii scapa de inchisoare oricate infractiuni comit.

Procurorul Balaican Vasile este la al treilea dosar. Primul 2013- abuz in serviciu- Clasat. Al doilea 2014- trafic de influenta cu 2000 eur- Clasat. Acum al treilea dosar- trafic de influenta- 500 sau 5000 eur, a fost trimis in judecata. Cu siguranta va primi 2 ani cu suspendare in timp ce un profesor pentru 800 eur ia 5 ani cu executare. Dar cu pensia speciala de magistrat cum ramane? 12000 ron/luna. De ce Inspectia Judiciara nu a luat niciodata masuri cu toate ca a fost instiintata de mai multe ori despre activitatile nelegale ale acestuia?