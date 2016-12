12:56:11 / 13 Noiembrie 2015

kk

Coloneii astia de la ISU sunt cancerul sistemului. Acestia NU au interes sa te ajute sa intri in legalitate cu dotarile PSI pt. ca astfel atunci cand vin in control gasind totul in ordine nu mai pot cere spaga. Dar noua nu ne pasa pana cand se intampla... .HAI ROMANIA TIGANIA !! Mai este un Costache-Spagache de la UMC.