Fosta amantă a primarului Nichita: „Am fost bătută şi ameninţată”

Fosta amantă a primarului din Iaşi, Gheorghe Nichita, face dezvăluiri tulburătoare despre regimul de teroare la care a fost supusă. Adina Samson a venit în această dimineaţă la serviciu, la Primărie, şi a făcut mai multe declaraţii în faţa jurnaliştilor. "Am fost ameninţată cu moartea. A trimis un individ să mă ameninţe, eram cu sora mea. M-a cerut în căsătorie de nenumărate ori. Eu l-am refuzat. Cum să mă căsătoresc cu acest om? M-a şi lovit. Din cauza geloziei, mi-a dat două palme, într-un apartament. Mi-a zis că dacă mă mărit cu el, o să-mi dea un apartament de serviciu şi o să-mi facă diferite afaceri. El mergea la psiholog ca să-şi rezolve problemele din copilărie. Părea un om mormal la început, care ştie ce vrea de la viaţă. De asta mi-a plăcut de el la început. Eram urmărită, am fost bătută. Primarul Nichita mi-a spus că el este singura mea opţiune în viaţă, atunci când i-am transmis că vreau să am o relaţie cu altcineva, o relaţie normală, să fac un copil... Am făcut plângere la parchet", a spus Adina Samson, astăzi.

Cine este Adina Samson: Adina Samson are 33 de ani, a absolvit Facultatea de Administraţie Publică la Universitatea „Al.I.Cuza” în 2005, după care s-a angajat în cadrul Primăriei Iaşi la Centrul de Informare pentru Cetăţeni. După ce a lucrat în mai multe birouri de-a lungul timpului, inclusiv la cel de Relaţii Internaţionale, în perioada martie 2013 – iunie 2014, Adina Samson a devenit inspector de specialitate la Primărie, lucrând într-un birou alăturat celui pe care îl deţine Nichita. Amanta lui Nichita a fost promovată în funcţia de şefă la Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial în luna iunie 2014. Noua funcţie i-a adus o relaţie directă cu primarul Gheorghe Nichita, în sensul că aceasta, prin fişa postului, trebuia să-i raporteze edilului şef „stadiul implementării, funcţionării şi eficienţa sistemului de management al calităţii şi a sistemului de control intern şi managerial al Primăriei şi al unităţilor subordonate”. Samson este responsabilă şi cu menţinerea comunicării între Primărie şi entităţile din subordine. Principalele atribuţii ale acesteia erau de a redacta adrese şi referate de specialitate şi organizarea de evenimente desfăşurate de municipalitate sau parteneri: dezbateri, conferinţe sau simpozioane. O altă atribuţie era de actualizare a bazei de date a instituţiei, cu datele de contact ale instituţiilor şi persoanelor publice din administraţia publică, locală şi centrală, mediul universitar, cultural şi economic, potrivit adevarul.ro.