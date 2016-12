Fosta iubită a actorului Mel Gibson a ajuns falită

Oksana Grigorieva, fosta iubită a actorului Mel Gibson, a cerut în justiţie să fie plasată sub protecţia legii falimentului. Starul hollywoodian şi compozitoarea rusă au fost prinşi într-o luptă aprigă în justiţie pentru custodia fiicei lor, Lucia, în 2011, iar în urma unei înţelegeri între cele două părţi, Oksana Grigorieva a obţinut suma de 750.000 de dolari, care îi va fi plătită în rate până în anul 2016. Însă, la trei ani după semnarea acelei înţelegeri, Oksana Grigorieva afirmă că a rămas fără bani şi a solicitat să fie plasată sub protecţia legii falimentului. În documentele depuse la tribunal, ea declară venituri de 48.000 de dolari, sub forma unor bunuri şi proprietăţi, dar şi datorii de 438.000 de dolari. Oksana Grigorieva afirmă că trebuie să primească redevenţe pentru cântecele şi tablourile pe care le-a creat.

Deşi veniturile ei lunare includ pensia alimentară de 20.000 de dolari pe lună care îi este plătită de Mel Gibson şi pensia alimentară de 2.500 de dolari pe lună care îi este plătită de actorul Timothy Dalton, cu care are un fiu, Oksana Grigorieva spune că aceşti bani nu sunt suficienţi pentru a-şi achita datoriile. În aceleaşi documente, ea afirmă că cea mai mare parte a datoriilor sale provin din cheltuielile de judecată pe care le-a acumulat în timpul disputei în justiţie cu Mel Gibson. Iniţial, ea primise o ofertă de 15 milioane de dolari de la Mel Gibson, pentru a pune capăt acelui proces, în 2010, însă a refuzat-o.

În ianuarie 2010, actorul în vârstă de 58 de ani a fost acuzat de violenţă conjugală de către fosta lui iubită, Oksana Grigorieva, cu care se afla în termeni deloc rezonabili, din cauza discuţiilor pe tema custodiei fiicei lor. După o relaţie de trei ani, cei doi s-au despărţit în 2010. Mel Gibson a obţinut custodia comună a fiicei sale cu Oksana Grigorieva, Lucia, care va putea să solicite o parte egală din moştenirea actorului, alături de ceilalţi şapte copii ai starului, proveniţi din prima căsătorie a acestuia, cu Robyn Gibson. Mariajul soţilor Gibson, care a durat 29 de ani, s-a încheiat în aprilie 2009, în momentul în care Oksana Grigorieva a anunţat că era însărcinată. Oksana Grigorieva, pianistă şi fost model, şi-a lansat albumul de debut, un material pop, în august 2009.