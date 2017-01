Fosta iubită a lui Adrian Cristea a refuzat să se mărite

Denisa Nechifor, cea care este și mama copilului lui Adrian Cristea, nu duce lipsă de admiratori, dar se pare că nu și-a găsit încă... alesul nici acum, la ani buni de la despărțirea de controversatul fotbalist. După ce s-au tot vehiculat zvonuri, de-a lungul ultimilor ani, că ar fi încercat să se împace cu Cristea sau că ar fi avut o idilă cu un om de afaceri din Constanța, Denisa spune că, într-adevăr, își dorește o familie, dar că a făcut o selecție drastică în privința bărbaților. Astfel, frumoasa blondă mărturisește că a refuzat o cerere în căsătorie, semn că încă nu și-a întâlnit perechea. „Am fost cerută de soţie, dar am refuzat. Am ajuns la o vârstă la care vreau lucruri un pic mai serioase decât să ieșim la un suc sau să mergem într-o vacanță și să ne distrăm. M-am cam plictisit, îmi doresc o familie și cred că este cazul”, a mărturisit, de curând, fosta iubită a fotbalistului Adrian Cristea.