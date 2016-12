Fostă judecătoare, jefuită de escroace

Cu toate avertizările poliţiei, la doar două zile de la jefuirea a doi pensionari, o altă constănţeancă a fost victima unor false vânzătoare de detergent care au lăsat-o fără pensia abia primită. Păgubita, fostă judecătoare, a declarat că, în timp ce se afla în apartamentul mamei sale, au bătut la uşă două tinere care i-au oferit spre vânzare detergent şi alte produse de curăţat. Femeia le-a spus că este foarte ocupată şi nu are timp de ele, dar cele două escroace au insistat lăudându-şi marfa care, chipurile, ar fi fost de calitate şi la un preţ mic. În cele din urmă, vânzătoarele ambulante au fost lăsate să intre în bucătăria apartamentului unde au început să scoată din sacoşe produsele. La scurt timp, una dintre ele a cerut permisiunea să mergă la baie, iar cealaltă a închis uşa bucătăriei şi îi arăta gazdei calitatea produselor. Cea care a cerut să meargă la toaletă a intrat în dormitor şi a început să scotocească. În sertarul unei mobile, ea a dat peste un plic în care se aflau 5.100 de lei, i-a luat şi a fugit din apartament. „Când am văzut că a închis uşa bucătăriei mi-am dat seama că ceva este în neregulă. M-am ridicat de pe scaun, dar fata care rămăsese nu mă lăsa să ies. Am dat-o la o parte, m-am dus direct la dormitor şi am văzut că plicul în care aveam banii este gol. Primisem pensia cu o zi înainte.“, a declarat fostul magistrat. Ea a adăugat că fata care rămăsese în bucătărie a dat şi ea bir cu fugiţii. Păgubita a pornit în urmărirea celor două escroace, strigând: „Prindeţi-le! Prindeţi-le! Mi-au furat banii!“. Alertaţi de strigătele femeii, vecinii au ieşit din apartamente şi s-au luat după cele două hoaţe. „Am reuşit să o prind pe una dintre ele, exact la ieşirea din bloc, iar cealaltă a scăpat. Vecinii şi administratorul au alergat după ea, însă nu au reuşit să o prindă“, a adăugat păgubita. La adresa respectivă a ajuns un echipaj al Secţiei 2 Poliţie Constanţa, care a identificat-o pe escroacă ca fiind Maria Şerban, de 19 ani, din Galaţi. Ea a fost audiată de procurori, iar magistraţii Judecătoriei au emis pe numele ei mandat de arestare pentru o perioadă de 29 de zile, sub acuzaţia de furt calificat. Oamenii legii spun că cele două tinere fac parte dintr-un grup mai mare de persoane care vin din Galaţi şi acţionează în acest mod pe raza Municipiului Constanţa. Poliţiştii continuă cercetările pentru prinderea celei de-a doua false vînzătoare ambulante.