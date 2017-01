Fostă membră a grupului Destiny's Child, arestată

Farrah Franklin, fostă membră a grupului Destiny's Child, a fost arestată pentru tulburarea ordinii publice şi încarcerată într-un centru de detenţie din statul Carolina de Sud. În anul 2000, Farrah Franklin a devenit celebră la scurt timp după ce a devenit cea de-a patra membră a grupului Destiny's Child, din care făcea parte şi viitorul superstar Beyonce Knowles. Duminică dimineaţă, cântăreaţa a fost arestată pentru tulburarea ordinii publice, iar o sursă a dezvăluit că incidentul a fost cauzat de consumul excesiv de alcool. Farrah Franklin a fost încarcerată la Horry County Detention Center din localitatea Conway, în jurul orei locale 5.00. După ce poliţiştii au fotografiat-o şi i-au luat amprentele, artista a fost eliberată pe cauţiune. Și în 2011, Farrah Franklin a fost arestată la Los Angeles din acelaşi motiv, iar acel incident a fost cauzat tot de consumul excesiv de alcool.

Grupul Destiny's Child s-a format în anul 1990, în Texas, din componenţa iniţială făcând parte Beyonce Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson şi LeToya Luckett. Farrah Franklin a fost concediată din grup după o colaborare de numai cinci luni. Primul album al trupei a fost lansat în anul 1998. Un an mai târziu, cu albumul ”The Writings on the Wall”, grupul a început să devină cunoscut. Succesul a venit, însă, odată cu transformarea Destiny's Child în trio. Trupa şi-a anunţat despărţirea în 2002, reunindu-se doi ani mai târziu doar pentru lansarea unui album de studio. Ulterior, cele trei artiste s-au dedicat exclusiv proiectelor solo.