Fosta sală dărăpănată care va deveni piaţă

SOLICITĂRI În luna iunie a acestui an, primarul Radu Mazăre s-a deplasat în cartierul Badea Cârţan pentru a discuta cu locuitorii din zonă despre problemele pe care le au. Locurile de parcare, taberele de rromi şi câinii comunitari au fost problemele cele mai des ridicate de către locuitori. Profitând de vizita primarului, constănţenii din cartierul Badea Cârţan au făcut o vizită la baza sportivă, unde mai multe terenuri au fost lăsate în paragină. “Ne este şi frică să ne plimbăm prin zona respectivă, pentru că sunt tot felul de persoane dubioase”, i-a spus primarului una din locuitoarele din zonă. După vizită, primarul Radu Mazăre a declarat că a identificat zonele care pot fi fructificate în favoarea locuitorilor, dar numai după ce se lămureşte în ceea ce priveşte situaţia juridică a terenurilor. Sala de sport, care cândva era folosită de atleţi dar şi de ceilalţi sportivi care se pregăteau fizic pe baza sportivă Badea Cârţan, a ajuns acum o ruină. „Cred că putem folosi această clădire pentru a face în zonă o piaţă”, a spus, în iunie, Mazăre.

HOTĂRÂRE La doar câteva luni distanţă, mai exact la începutul săptămânii, consilierii locali constănţeni au aprobat hotărârea privind schimbarea destinaţiei imobilului „Sală atletism” situat în zona Badea Cârţan. „Este vorba exact despre sala de sport pe care am vizitat-o în vara acestui an în cartierul Badea Cârţan. Atunci oamenii m-au dus să văd starea terenurilor, şi mi-au solicitat sprijinul. Acum vin şi le răspund solicitării şi îi anunţ că va fi amenajată acolo o piaţă, pentru a nu mai fi nevoiţi să se deplaseze în pieţele din cartierele vecine. Mai mult decât atât, acolo avem şi un magazin al pensionarului, pentru că în zonă sunt destul de multe persoane vârstnice pe care trebuie să le ajutăm. Nu a fost doar o promisiune de campanie, pentru că eu tot timpul ce am promis am şi realizat”, a declarat primarul Radu Mazăre.