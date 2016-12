Fosta soție a lui Cristi Borcea, chemată la DNA

Mihaela Borcea, fosta soţie a lui Cristi Borcea, fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo Bucureşti, acum aflat în închisoare, a fost chemată la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Timişoara. Mihaela Borcea a fost audiată de procurorii anticorupţie în legătură cu actualul iubit, Marian Toader, primarul din Zăbrani, cu care aceasta are o relație de mai mulți ani. Toader este cercetat împreună cu trei oameni de afaceri din Arad pentru fraudă cu fonduri europene, dosar instrumentat de DNA Timişoara. Acesta se află în prezent arestat la domiciliu. Procurorii vor să afle de la Mihaela Borcea dacă ştia despre afacerile partenerului ei de viaţă şi dacă era sau nu implicată în ele. După aproximativ două ore, Mihaela Borcea a ieşit de la audieri, declarând jurnaliștilor care o așteptau: „Nu sunt vinovată de nimic, nu am făcut nimic. Am dat declaraţii în calitate de martor”.