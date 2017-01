Fosta solistă Nightwish, Tarja Turunen, va concerta în România

Fosta solistă a trupei Nightwish, Tarja Turunen, va concerta, pe 25 ianuarie 2012, la Sala Palatului din Bucureşti. Concertul artistei face parte din turneul final de promovare a albumului „What Lies Beneath” şi este organizat de Phoenix Entertainment.

Combinaţia unică dintre duritatea rock-ului şi vocea înclinată spre muzică clasică a Tarjei, având ca rezultat un stil unic de rock simfonic, va putea fi ascultată la începutul anului viitor, în cadrul turneului “What Lies Beneath“. La finele acestuia, artista şi colegii săi de scenă vor lua o pauză de cinci ani.

Biletele pentru Tarja Turunen vor fi disponibile în reţeaua Eventim.ro la următoarele preţuri: 195 lei, 145 lei, 115 lei, 95 lei şi 75 lei. Tichetele pentru acest eveniment sunt disponibile în reţeaua Eventim şi online, pe www.eventim.ro

Pianista, compozitoarea şi solista Tarja Turunen a fost unul dintre membrii fondatori ai trupei Nightwish. Alături de colegii săi de trupă, Tarja a cunoscut succesul pe plan internaţional. Piese ca ”Walking in the Air“, “Nemo” sau “Bless the Child” au adus trupei primele locuri în topurile muzicale şi au transformat-o pe Tarja în... regina metalului finlandez. De la despărţirea de Nightwish, trupa alături de care a cunoscut succesul, Tarja a lansat trei albume, iar cariera sa a avut o pantă ascendentă.