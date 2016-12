Fostele glorii fariste cer sprijinul suporterilor

Sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul “Mihai Naca“, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va întâlni pe Steaua Bucureşti, în derby-ul etapei a treia din play-off-ul Diviziei Naţionale. Se vor întâlni ocupantele locurilor 2, Steaua, respectiv 3, RCJ Farul, iar un succes al formaţiei constănţene ar spori şansele cuceririi celui de-al şaptelea titlu de campioană din istorie. Pentru acest lucru este însă nevoie şi de sprijinul spectatorilor, cei care au avut un rol important în istoria rugby-ului constănţean, când Farul domina întrecerea internă şi reprezenta cu succes România în partidele internaţionale. Este momentul ca suporterii să revină la stadion, acolo unde ar putea reîntâlni şi fostele glorii fariste, care vor reveni, cu această ocazie, în tribunele stadionului din strada Primăverii. „Farul cred că are o altă faţă în acest campionat. Are în componenţă rugbyşti care pot aduce ceva nou în jocul echipei. Îmi doresc ca Farul să redevină echipa care să practice un rugby total. Prin aceasta nu înţeleg doar să joace baloanele la mână, ci să ştie să joace în funcţie de adversar şi de fază. Fac cu această ocazie un apel la suporteri, pe care nu i-am văzut de peste 25 de ani, să revină la stadion, să susţină echipa de suflet, pentru că ea este a oraşului şi are nevoie de sprijinul lor“, a declarat fostul mare internaţional Mihai Bucos, cel care a contribuit din plin la primele trei titluri naţionale din istoria clubului constănţean, din 1975, 1976 şi 1978. „Aşteptăm cu mult interes acest derby cu Steaua. Băieţii s-au pregătit bine şi aşteptăm o victorie. Contăm pe sprijinul suporterilor. Cu noile achiziţii sperăm să ne apropiem ca spectaculozitate de ceea ce se joacă afară“, a precizat şi preşedintele RCJ Farul, Cristinel Dragomir.