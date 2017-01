Fostele state sovietice, în pragul unei epidemii de SIDA

Unele dintre fostele state sovietice se află în pragul unei adevărate epidemii de SIDA, boala răspîndindu-se în rîndul toxicomanilor şi homosexualilor, potrivit experţilor care au participat, miercuri, la o conferinţă internaţională pe această temă în Mexic.

Michel Kazacikin, directorul Fondului global pentru lupta împotriva SIDA, tuberculozei şi paludismului, s-a declarat extrem de îngrijorat din cauza epidemiei din regiune. În opinia sa, specialiştii se tem ca această epidemie răspîndită în rîndul anumitor grupuri să nu se extindă la întreaga populaţie. În 2007, 110.000 de persoane au fost infectate cu virusul HIV în Europa Centrală şi de Est şi 58.000 de persoane au murit dn aceeaşi cauză. Numărul persoanelor afectate este de circa 1,5 milioane, potrivit Programului ONU privind HIV/SIDA (UNAIDS). Majoritatea covîrşitore a persoanelor infectate (90%) locuiesc în Rusia (69%) sau Ucraina (29%) iar majoritatea sînt toxicomani prin injectare, activează în industria sexului sau au legături cu aceasta. Potrivit unor participanţi, stigmatizarea şi homofobia, care facilitează propagarea virusului, sînt foarte puternice. Programul de distribuire a seringilor demarează cu greu. Potrivit UNAIDS, mai puţin de o persoană din patru care are nevoie de tratament are acces la acesta în Europa de Est şi Asia Centrală. Banii şi sprijinul politic lipsesc. Peste jumătate din statele din regiune au politici sau reglementări care reprezintă un obstacol în vederea tratamentului şi prevenirii. În opinia Annei Koşikova, care lucrează pentru o reţea ucraineană a persoanelor afectate de HIV, virusul a început să se răspîndească în rîndul populaţiei heterosexuale în ultimul an, în rîndul populaţiilor vulnerabile. Stigmatizarea este puternic răspîndită în zonele rurale. În prezent, 8.000 de persoane din Ucraina primesc tratament, dar există probleme antiretrovirale importate, care sînt inferioare standardelor în vigoare şi duc lipsă de ingrediente active pentru reducerea prezenţei virusului. “Există un nivel foarte ridicat al corupţiei în cadrul Guvernului şi o lipsă de transparenţă în livrarea medicamentelor. Este o problemă uriaşă”, a declarat Anna Koşikova.

Potrivit UNAIDS, prevalenţa medie a virusului în regiune a fost de 0,8% în rîndul populaţiei între 15 şi 49 de ani, în 2007, în fostul spaţiu sovietic, Bulgaria, România şi fostele republici iugoslave, Croaţia şi Bosnia, de trei ori mai mult decît în 2001. Acesta era între 0,1 şi 0,2% în Caucaz şi Asia Centrală, de 1-1,5% în Rusia şi 1,5 – 2% în Ucraina. În Asia Centrală, Uzbekistanul are cea mai ridicată rată de infecţie, dar aceasta este în creştere în Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Republica Moldova şi Tadjikistan.