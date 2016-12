Patru foști demnitari au fost puși sub urmărire penală de procurorii antimafia, în cazul privatizării Rompetrol! Dan Ioan Popescu, fost ministru al Economiei, Gheorghe Pogea, fostul șef la Finanțelor Publice, și Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, au ajuns miercuri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Cu toții sunt cercetați în dosarul „Rompetrol 2" pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu și complicitate la delapidare. Primul care a luat la cunoștință acuzațiile procurorilor a fost Mihai Tănăsescu. Acesta a fost audiat săptămâna trecută. Miercuri, DIICOT a mai dat o lovitură. A pus și sechestru pe bunurile deținute de cei patru suspecți.

Pe 24 mai, președintele Klaus Iohannis a semnat cererile formulate de DIICOT de începere a urmăririi penale pe numele demnitarilor vizați de anchetă. Asta l-a supărat teribil pe Dan Ioan Popescu. „Am văzut o știre pe un site, după zece ani de zile, că sunt chemat la DIICOT. Este tot ceea ce știu. Președintele cred că joacă rol de primar, între ghilimele, pentru că vizează orice. Nu cred că președintele citește ceea ce vizează. Nu a existat o înțelegere cu Dinu Patriciu", a declarat fostul ministru, la intrarea în sediul DIICOT. Acesta apără în continuare ordonanța de urgență a guvernului prin care datoriile Rompetrol au fost convertite în obligațiuni subscrise.

„Acea ordonanță de urgență a fost dată pentru un agent economic care, între timp, a plătit zece miliarde de euro la bugetul de stat, care asigură șapte mii de locuri de muncă. Din această datorie s-au recuperat, din informațiile pe care le am, circa două sute si ceva de milioane până în prezent, restul statul are jumătate de societate. Dacă societatea valorează trei miliarde, cât are statul? Începând cu anul 2003 s-au plătit 25 de milioane în fiecare an" a mai spus Dan Ioan Popescu.

Procurorii vorbesc însă despre o privatizare care degenerat într-un jaf național: „În perioada septembrie-octombrie 2003, ministrul Finanţelor Publice, Tănăsescu Claudiu Mihai şi ministrul Economiei şi Comerţului, Popescu Ioan Dan şi-au exercitat cu rea credinţă atribuţiile de serviciu, în urma unei înţelegeri cu Patriciu Dan Costache, George Philip Stephenson şi Nicolcioiu Alexandru, în sensul iniţierii şi promovării OUG 118/2003 prin care datoriile bugetare restante ale S.C.Rompetrol Rafinare S.A. la data de 30.09.2003 în cuantum de aproximativ 603.000.000 USD au fost convertite în obligaţiuni subscrise de către Ministerul Finanţelor Publice. Sebastian Vlădescu și Gheorghe Pogea au blocat adoptarea hotărârii de guvern care să permită vânzarea obligaţiunilor pe Bursa de Valori Bucureşti, iar statul român să-şi recupereze creanţele", susțin anchetatorii.

Magistraţii Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie au decis, vinerea trecută, să menţină sechestrul de trei miliarde de lei pe acţiunile rafinăriei Petromidia şi pe conturile unor persoane fizice.

Citește și:

Petromidia, sub sechestru! Vezi aici reacţia KMG International!

Petromidia, sub sechestru! Afacerea kazaho-chineză, oprită de procurori!

Procurorii pun sechestru pe rafinăria Petromidia de la Năvodari