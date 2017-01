“Foştii aliaţi îşi încheie luna de miere”

“Luna de miere a foştilor aliaţi politici, Călin Popescu Tăriceanu, prim-ministru şi lider al PNL, şi Traian Băsescu, preşedinte al României şi lider al PD, a fost umbrită rapid“, a comentat Financial Times, în ediţia electronică de vineri. Într-un dosar special despre România, reporterii Financial Times apreciază: “Judecînd după ciorovăielile lor publice violente, este greu de crezut că, în urmă cu doi ani, cei mai proeminenţi doi politicieni ai României erau aliaţi apropiaţi”. De asemenea, jurnaliştii cotidianului britanic subliniază că relaţiile dintre cei doi s-au deteriorat suplimentar recent, “ameninţînd să destrame guvernul de coaliţie liberal-democrat, care a aplicat reforme substanţiale şi a condus România în UE la 1 ianuarie“: “Ultima şi cea mai dăunătoare manifestare a diferendelor tot mai serioase dintre cei doi a avut loc cu mai puţin de două săptămîni în urmă, cînd Băsescu a intervenit într-o emisiune televizată în care era invitat Tăriceanu şi l-a acuzat că ignoră corupţia din domeniul energetic. Premierul i-a replicat acuzîndu-l că este un mincinos“. În opinia redactorilor de la Financial Times, "pentru români, care sînt obişnuiţi şi uneori chiar se mîndresc cu natura gălăgioasă a discursului politic al ţării, schimbul de replici a fost jenant şi şocant. Diplomaţii străini, care consideră deseori izbucnirile drept episoade teatrale regizate, au rămas clătinînd din cap şi temîndu-se de o ruptură reală la guvernare". Conform Financial Times, liberalii şi opoziţia oficială a acestora din Parlament l-au acuzat pe Băsescu că abuzează de serviciile de informaţii şi îi îndrumă pe procurori să-i urmărească pe rivalii săi politici: “Băsescu şi susţinătorii săi afirmă că liberalii şi opoziţia parlamentară au stat în calea continuării reformei şi a măsurilor anticorupţie. Această situaţie a dus la blocarea unor legi considerate esenţiale de oficialii UE, Parlamentul refuzînd să adopte legea privind crearea Agenţiei Naţionale de Integritate, un organism gîndit pentru a acţiona ca mecanism solid de aplicare a legislaţiei anticorupţie deja adoptate, cum este cea privind obligaţia oficialităţilor publice de a-şi publica declaraţiile de avere“. De asemenea, ziarul britanic relatează şi despre faptul că “ţara a făcut progrese solide în privinţa reformelor, în timpul eforturilor de a obţine aderarea, dar acum pare să fi renunţat la această sarcină, aşa cum un copil plictisit aruncă o jucărie veche". În opinia jurnaliştilor FT, reducerea ritmului reformelor, certurile politice şi probabilitatea tot mai mare a convocării unor alegeri anticipate par însă să nu fi afectat atractivitatea României pentru investitori.