Foştii fotbalişti Şchiopu şi Agafiţei vor să crească jucători de valoare

AS Marina 2015 Constanţa. Aceasta este denumirea noului club pentru creşterea viitorilor fotbalişti înfiinţat la ţărmul mării de către Cristian Şchiopu şi Cătălin Agafiţei şi care a pornit la drum săptămâna trecută. Şchiopu şi Agafiţei, două nume binecunoscute iubitorilor fotbalului constănţean, oferă garanţia unei dăruiri totale în munca grea a antrenorilor cu cei care fac primii paşi în fotbal, visul oricărui copil fiind acela de a ajunge un mare fotbalist. Antrenamentele se desfăşoară în zilele de luni, miercuri şi vineri, de la ora 15.00, la stadionul „CFR” din Constanţa, iar la şedinţele de pregătire participă deja între 25 şi 30 de copii născuţi între anii 2005 şi 2009.

„A fost o idee personală, în care vrem să dăm o şansă copiilor dornici să facă mişcare şi să practice sportul în mod organizat. Ne dorim să fim încă o alternativă la centrele existente, de la Academia Hagi şi FC Farul, dar şi de la celelalte cluburi care au grupe de copii, iar cei mici, împreună cu părinţii, să decidă unde vor să joace şi să facă mişcare. Avem condiţii bune la stadionul „CFR“, vestiar, teren de antrenament, şi sperăm ca această iniţiativă să fie încununată de succes. Din toamnă vrem să participăm în campionat cu grupele 2005 şi 2006, chiar dacă vom fi mai mici cu un an”, spune Cristi Şchiopu (42 de ani), fostul purtător al banderolei de căpitan al formaţiei FC Farul Constanţa în perioada 2002-2010 şi care a făcut deja primii paşi în antrenorat la nivel juvenil la FC Farul şi Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, având în palmares titlul național cu grupa 1998 a Academiei Hagi.

„Eu am mai lucrat cu copiii la grupele de la Palatul Copiilor, de 15 ani sunt profesor, de patru ani sunt director și consider că am acumulat experiență în acest domeniu. Am văzut și comportamentul altor antrenori față de copii și vrem să facem ceva diferit la acest club. Vrem să lucrăm cu copiii pe toate planurile, nu numai din punct de vedere sportiv”, spune Cătălin Agafiţei (40 de ani), fostul jucător al echipelor Conpref Constanța, Midia Năvodari, Portul Constanţa, Callatis Mangalia, Dunărea Călărași, Oil Terminal Constanţa, CSO Ovidiu sau CFR Constanţa. Agafiţei, profesor de educaţie fizică, directorul Şcolii Gimnaziale nr. 3 „Ciprian Porumbescu” din Constanţa, a mai antrenat grupe de copii și juniori la Palatul Copiilor Constanţa, dar şi formația din Liga a IV-a constănțeană CFR, cu care a disputat barajul de promovare în Liga a 3-a, în 2014.