Foştii gripaţi, imuni la A/H1N1

Persoanele care au avut deja gripă sau care s-au vaccinat de mai multe ori împotriva acestei boli ar putea avea o anumită formă de imunitate la gripa nouă, spun cercetătorii americani. Ei au făcut aceste afirmaţii după ce au descoperit dovezi că sistemul imunitar uman poate recunoaşte secvenţe ale A/H1N1 (cunoscut şi ca H1N1) care sunt similare cu tulpinile de virusuri de gripă mai vechi. “Am descoperit că gripa nouă are similitudini cu gripa de sezon, lucru ce pare să ofere o oarecare imunitate. Acest lucru sugerează că boala este mai puţin severă în rândul publicului decât se credea iniţial”, a declarat directorul Center for Infectious Disease din cadrul Institutului californian La Jolla, Alessandro Sette. Studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care majoritatea oamenilor în vârstă riscă mai puţin să se îmbolnăvească, a declarat Allison Deckhut-Augustine, de la National Institute of Allergy and Infectious Diseases. “Adulţii ar putea avea deja o formă de imunitate faţă de H1N1”, a spus ea. Acest lucru nu înseamnă, însă, că oamenii maturi sunt protejaţi automat în faţa infecţiei, Deckhut-Augustine apreciind că aceştia ar trebui să se vaccineze împotriva H1N1. Gripa porcină a infectat milioane de persoane pe plan mondial şi a provocat 3.900 de decese numai în Statele Unite. Companiile farmaceutice încearcă să găsească vaccinuri eficiente, iar guvernele încearcă să vaccineze populaţia.