Foştii jucători, antrenori şi oficiali de la FC Farul deplîng soarta echipei

Retrogradarea Farului, după opt prezenţe consecutive pe prima scenă a fotbalului românesc, a lăsat urme de tristeţe în sufletele foştilor jucători, antrenori sau preşedinţi ai grupării de pe litoral. Cei mai mulţi nu reuşesc să se împace cu ideea că al doilea oraş al ţării, Constanţa, a rămas fără echipă în Liga I, şi speră ca, în sezonul următor, FC Farul să lupte pentru promovare. “Este păcat pentru ce s-a întîmplat. Constanţa este un oraş mare şi merită o echipă pe măsură. Cred că ar trebui să fie în primele cinci din campionat. Este un moment de reflecţie şi de gîndire. Este păcat, dar trebuie să se meargă mai departe”, a spus cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi. “Îmi pare extraordinar de rău că Farul a retrogradat. Este echipa unde mi-am încheiat cariera de jucător, am început-o pe cea de antrenor, cu o promovare spectaculoasă şi am trăit momente frumoase. Prima dragoste nu se uită niciodată. Este păcat că un oraş precum Constanţa nu are echipă în prima ligă. Am trăit şi eu pe viu o retrogradare cu Farul, cea din 2000, şi cunosc sentimentul. A fost fantastic de greu, dar, după un tur pe care abia l-am dus la final, a venit noul patron şi stabilitatea financiară, care ne-a permis să revenim rapid în prima ligă. De data aceasta, dacă nu va fi unitate la nivel înalt, cu o politică şi un proiect bine gîndite, nu ştiu ce se va întîmpla”, a spus Petre Grigoraş, antrenorul care a readus gruparea de pe litoral în prima ligă în 2000 şi a înregistrat cele mai bune rezultate din istoria clubului. “Este un sentiment de întristare. Ca jucător, am trecut şi eu printr-o retrogradare şi ştiu ce simt cei de la Farul. Sper să aibă tărie şi forţa să se reorganizaze şi să înceapă lupta pentru promovare. În 2001 am reuşit acest lucru după un sezon foarte greu, dar tocmai pentru că a fost dificil şi satisfacţia a fost mare. Erau alte circumstanţe însă şi au fost mulţi oameni, de care ulterior s-a uitat, care au pus umărul la promovare. Oricum, Farul este o echipă prea mare pentru o singură persoană. Dacă nu va redeveni echipa oraşului, nu are nicio şansă”, a avertizat Paul Peniu, fostul preşedinte al FC Farul în perioada 2000-2001. “Mă doare sufletul pentru retrogradare, dar în ultimii trei ani ne-am învîrtit mereu în această zonă a clasamentului. Sînt la Farul de unsprezece ani, am muncit mult şi îmi pare rău că am ajuns în această situaţie. Îmi cer scuze faţă de constănţeni”, a adăugat căpitanul constănţenilor, George Curcă. “Sincer, îmi pare rău, mai ales că un oraş precum Constanţa ar trebui să aibă o echipă puternică. Poate, cu sprijinul tuturor forţelor se va face o grupare care să se bată pentru podium în anii următori. În sezonul următor ar trebui să se construiască şi să se revină în Liga I, pentru că sînt puse bazele necesare şi mă refer la tinerii din lot”, a explicat Ion Marin, tehnicianul care a condus formaţia de pe litoral o mare parte din acest sezon.